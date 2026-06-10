Tormenta Cristina intensifica su impacto en la costa salvadoreña y provoca la evacuación de 95 personas

El Salvador permanece bajo alerta naranja por la Tormenta Tropical Cristina, que ha incrementado las lluvias en distintas zonas del país. (Foto cortesía Protección Civil)

El territorio salvadoreño permanece bajo alerta naranja por la influencia de la Tormenta Tropical Cristina, que ha incrementado la cantidad de lluvias en diferentes zonas del país. En las últimas horas, las autoridades reportaron decenas de evacuaciones y daños materiales, al tiempo que advirtieron que “las lluvias más intensas se esperan para hoy miércoles y mañana jueves”.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recalcó que puede haber momentos de relativa calma, se está registrando una mayor presencia de lluvia a nivel nacional. “Sus efectos se sentirán más en la zona costera y franja volcánica. Para la tarde se esperan lluvias más generalizadas”, señaló el titular del MARN en una conferencia de prensa.

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Las autoridades han advertido que la tormenta podría provocar ráfagas de viento de hasta 40 km/h, especialmente en el litoral. “La Zona de Convergencia Intertropical se ha acercado y esto ocasiona un aporte de humedad para nuestro país”, agregó López. Según el Observatorio de Amenazas, esta situación está facilitando el transporte de humedad desde el océano Pacífico, aumentando la nubosidad y las lluvias, principalmente en la zona costera, la cadena volcánica y los sectores montañosos del norte.

Las fuertes ráfagas de vientos se han hecho presentes desde este martes 9 de junio en las costas salvadoreñas. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)

Para la madrugada del jueves se prevé que Cristina toque tierra en la costa de El Salvador como tormenta tropical y luego se degrade a depresión tropical. Su impacto en las condiciones atmosféricas continuará por algunos días, y las lluvias persistirán durante la semana debido a otros sistemas atmosféricos.

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La Depresión Tropical Boris se ha disipado y ya no interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical, pero Cristina mantiene la ZCIT cercana a la costa pacífica, lo que permite el ingreso de humedad y el incremento de lluvias y nubosidad sobre el país.

Protección Civil ha activado los protocolos de evacuación en Barrio La Playa, distrito Acajutla, Sonsonate Oeste.

Al menos 30 familias evacuadas por la Tormenta Tropical Cristina

El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó que se han habilitado albergues en los departamentos de Sonsonate y La Libertad. Hasta el momento, permanecen 30 familias conformadas por 95 personas, entre ellas 39 adultos y 56 menores. La distribución es la siguiente: en Acajutla, instalación ex-STIPES, se encuentran 10 familias (16 adultos y 10 menores); en Cangrejera, La Libertad Costa, 13 familias con 44 personas (15 adultos y 29 menores); y en el distrito de La Libertad, La Libertad Costa, 7 familias, sumando 25 personas (8 adultos y 17 menores).

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La evacuación en zonas de riesgo se ha declarado obligatoria, y Protección Civil sigue identificando comunidades vulnerables para trasladarlas a los albergues habilitados. “Es necesario evacuar ante el riesgo y no esperar a ser rescatados, para garantizar la seguridad de la población”, recalcó Amaya.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, detalló que en los albergues hay 56 niños que reciben atención educativa y actividades lúdicas con personal especializado. Los directores de los centros escolares mantienen monitoreo constante para identificar a alumnos en riesgo y coordinar su resguardo junto a los equipos de emergencia.

Las autoridades insisten en acatar las órdenes de evacuación y seguir las recomendaciones oficiales.

El MARN advirtió que las lluvias más intensas por la Tormenta Tropical Cristina se esperan para el miércoles y el jueves, con mayor impacto en la zona costera y la franja volcánica. (Foto cortesía Protección Civil)

Incrementa riesgos de deslizamientos

La saturación de agua en los suelos ha dejado más susceptibles a varias zonas a deslizamientos, caída de rocas y árboles, lo que podría afectar poblados y carreteras cercanas a laderas, especialmente en la cordillera de El Bálsamo. El Observatorio de Amenazas ha pedido a la población extremar precauciones al circular por:

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Carretera hacia el Puerto de La Libertad

Carretera a La Cumbre entre Teotepeque y Comasagua

Carretera a Comalapa entre Olocuilta y San Luis Talpa

Carretera hacia Planes de Renderos

Carretera Longitudinal del Norte entre San Isidro Labrador y Sensuntepeque

Durante el miércoles 10 de junio de 2026, los puntos con mayor acumulación de lluvia fueron Chilama, en La Libertad Costa, con 136.4 milímetros; Santa Beatriz, en Sonsonate Centro, con 115.6 milímetros; y Huizúcar, en La Libertad Este, con 100.6 milímetros, según datos del Observatorio de Amenazas.

La Tormenta Tropical Cristina puede provocar ráfagas de viento de hasta 40 km/h, sobre todo en el litoral salvadoreño. (Foto cortesía MARN)

A la población en general se le recomienda:

Precaución al transitar por el territorio nacional y evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se generen durante las lluvias o tormentas, y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre.

Asegurar ventanas, techos y cualquier objeto susceptible a caer, debido a los vientos generados por las tormentas.

Preparar una mochila de emergencia con documentos, alimentos no perecederos, medicamento recetado; entre otros artículos de primera necesidad en caso sea necesario evacuar.

Estar atentos a la información oficial, emitida por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, y atender sus indicaciones.