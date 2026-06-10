El Insivumeh refuerza la vigilancia de ríos en Guatemala ante el avance de Cristina en Centroamérica

Un técnico de INSIVUMEH supervisa las condiciones de un río y su entorno desde un puente, con líneas eléctricas aéreas y densa vegetación visibles en el fondo. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

La tormenta tropical Cristina estaba a 280 kilómetros de Jutiapa y avanzaba hacia El Salvador a las 00:15 del 10 de junio de 2026, una trayectoria que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, aumentará las lluvias en Guatemala entre el miércoles y el viernes aunque el sistema se debilite al tocar tierra.

El mismo organismo informó en su Boletín Meteorológico Especial #09-2026 que el ciclón se desplaza a apenas 4 km/h hacia el oeste, una velocidad baja que no reduce su influencia sobre el país. En paralelo, el Insivumeh reforzó la vigilancia de ríos con un Sistema de Alerta Temprana que monitorea en tiempo real posibles crecidas repentinas e inundaciones.

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La respuesta directa a la amenaza es esa: seguimiento meteorológico del sistema tropical y control hidrológico continuo en cuencas y cauces expuestos. Según el Insivumeh, la herramienta busca detectar aumentos inusuales en el caudal y emitir alertas oportunas para las comunidades cercanas.

El Insivumeh prevé más lluvias en cinco regiones de Guatemala por la cercanía de Cristina

Según el Insivumeh, Cristina se ubicaba en las coordenadas 12,4° latitud norte y 88,2° longitud oeste al momento de la emisión del boletín. La institución proyectó que el sistema se disipará al oeste de El Salvador una vez que ingrese al continente.

Las regiones con mayor riesgo de acumulados elevados son los Valles de Oriente, la Bocacosta, el Pacífico, el Altiplano Central y Occidente, de acuerdo con el boletín oficial. El monitoreo forma parte de la vigilancia continua que el instituto mantiene sobre los sistemas tropicales que afectan a Centroamérica durante la temporada de lluvias.

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El boletín hidrológico No. 480 del año 2026, emitido el 9 de junio, presenta los niveles actuales y caudales de varios ríos de la vertiente del Pacífico, con observaciones de tendencia. (Insivumeh Guatemala)

El avance de Cristina coincide con un escenario de vigilancia constante en distintas regiones del país por las precipitaciones de la estación lluviosa. Según el Insivumeh, esa combinación llevó a fortalecer el control del comportamiento de los ríos ante la posibilidad de inundaciones súbitas.

El sistema de alerta opera en cuatro cuencas y se apoya en 11 puntos de alertamiento local

El Sistema de Alerta Temprana fue desarrollado por el Insivumeh en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, y otras instituciones. Su funcionamiento se basa en sensores especializados que registran de forma permanente los niveles de los ríos y la cantidad de lluvia acumulada en las cuencas observadas.

Según la institución, esa información permite a los especialistas anticipar incrementos anómalos en el caudal y advertir sobre crecidas repentinas o desbordamientos con potencial de afectar comunidades, carreteras e infraestructura cercana. También facilita la toma de decisiones de las autoridades de gestión del riesgo en los niveles local y nacional para activar protocolos de prevención y respuesta.

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Actualmente, el sistema opera en cuatro cuencas estratégicas del país, identificadas por su vulnerabilidad a inundaciones y crecidas repentinas durante episodios de lluvia intensa, según el Insivumeh. A esa red se suman 11 sistemas de alertamiento temprano instalados en municipalidades, comunidades y otros espacios para complementar el seguimiento de los ríos en esas zonas.

La información generada por esta red puede consultarse en tiempo real a través del portal de estaciones hidrométricas automáticas del Insivumeh, según la propia institución.

El organismo señaló que estas herramientas forman parte de las acciones preventivas para reducir el impacto de eventos hidrometeorológicos y fortalecer la seguridad de la población durante la temporada de lluvias.

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