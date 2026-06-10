Un informe determinó que los hackers chinos representan la mayor amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas

Hackers del régimen chino atacaron representan una amenaza para las tecnológicas

Según un informe publicado el martes por CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad, los hackers vinculados a China representaron la mayor amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas durante el último año, en medio del auge de la inversión en inteligencia artificial.

Las campañas de piratería informática se alinean con las prioridades estratégicas del régimen chino y su interés constante en el desarrollo tecnológico, la propiedad intelectual y la información con valor estratégico y económico, afirmó la empresa.

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El sector tecnológico fue, una vez más, el más atacado tanto por gobiernos extranjeros como por ciberdelincuentes, según el informe. Este se centró en las amenazas a las empresas que investigan, desarrollan o distribuyen hardware y tecnología informática, servicios y consultoría de TI, semiconductores y software en general. CrowdStrike no identificó empresas específicas como objetivo.

La embajada china en Washington desestimó el informe.

Los hallazgos, que abarcan del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026, se producen en medio de valoraciones e inversiones frenéticas en empresas tecnológicas del sector de la inteligencia artificial, que se encuentran entre los objetivos de alto valor, afirmó Adam Meyers, vicepresidente sénior y director de operaciones de contrainteligencia de CrowdStrike.

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El 23 de abril, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca acusó a entidades con sede en China de llevar a cabo “campañas deliberadas a escala industrial” para extraer subrepticiamente modelos desarrollados en Estados Unidos para sus propios fines, destacando un ejemplo reciente.

“Se está produciendo una carrera armamentística de IA entre Estados Unidos y China, y China pretende alcanzar el dominio global para 2030”, afirmó Meyers, señalando la amenaza que esto representa para los principales laboratorios de vanguardia, así como para los desarrolladores de modelos más pequeños y especializados.

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El logotipo de CrowdStrike se ve en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Un portavoz de la Embajada de China en Washington declaró que “China se opone a las actividades de piratería informática y las combate conforme a la ley”, y que rechaza “la difamación y las calumnias bajo el pretexto de la ciberseguridad”. El portavoz añadió que China y Estados Unidos necesitan colaborar en el desarrollo y la gobernanza de la IA, y que durante la reciente visita de Trump “los dos jefes de Estado mantuvieron intercambios constructivos sobre IA y acordaron iniciar un diálogo intergubernamental sobre IA”.

Las campañas de piratería informática de Corea del Norte “representaban una grave amenaza”, según el informe, especialmente a través de un esquema en el que agentes norcoreanos utilizan identidades falsas para obtener empleos remotos en el sector de TI en empresas tecnológicas. Los salarios de estos trabajadores se canalizan en gran medida al gobierno de Pyongyang, y sus puestos dentro de las empresas facilitan la recopilación de inteligencia.

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Grupos de piratería informática vinculados a Rusia e Irán también atacan intensamente los sectores tecnológicos de Estados Unidos y otros países para recopilar inteligencia y, en ocasiones, realizar ataques de malware destructivos.

El informe también destacó un aumento en la actividad de piratería informática por parte de grupos ciberdelincuentes con fines lucrativos que atacan a empresas tecnológicas durante el mismo período, incluyendo un incremento del 30 % en los anuncios de piratas informáticos que venden acceso a diversos objetivos.

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(Con información de Reuters)