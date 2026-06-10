Mundo

Un informe determinó que los hackers chinos representan la mayor amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas

Las campañas de piratería informática se alinean con las prioridades estratégicas del régimen chino y su interés constante en el desarrollo tecnológico

Guardar
Google icon
Hackers del régimen chino atacaron al gobierno de Kenia mientras crecen las tensiones por la “trampa de la deuda”
Hackers del régimen chino atacaron representan una amenaza para las tecnológicas

Según un informe publicado el martes por CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad, los hackers vinculados a China representaron la mayor amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas durante el último año, en medio del auge de la inversión en inteligencia artificial.

Las campañas de piratería informática se alinean con las prioridades estratégicas del régimen chino y su interés constante en el desarrollo tecnológico, la propiedad intelectual y la información con valor estratégico y económico, afirmó la empresa.

PUBLICIDAD

El sector tecnológico fue, una vez más, el más atacado tanto por gobiernos extranjeros como por ciberdelincuentes, según el informe. Este se centró en las amenazas a las empresas que investigan, desarrollan o distribuyen hardware y tecnología informática, servicios y consultoría de TI, semiconductores y software en general. CrowdStrike no identificó empresas específicas como objetivo.

La embajada china en Washington desestimó el informe.

Los hallazgos, que abarcan del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026, se producen en medio de valoraciones e inversiones frenéticas en empresas tecnológicas del sector de la inteligencia artificial, que se encuentran entre los objetivos de alto valor, afirmó Adam Meyers, vicepresidente sénior y director de operaciones de contrainteligencia de CrowdStrike.

PUBLICIDAD

El 23 de abril, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca acusó a entidades con sede en China de llevar a cabo “campañas deliberadas a escala industrial” para extraer subrepticiamente modelos desarrollados en Estados Unidos para sus propios fines, destacando un ejemplo reciente.

“Se está produciendo una carrera armamentística de IA entre Estados Unidos y China, y China pretende alcanzar el dominio global para 2030”, afirmó Meyers, señalando la amenaza que esto representa para los principales laboratorios de vanguardia, así como para los desarrolladores de modelos más pequeños y especializados.

El logotipo de CrowdStrike se ve en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
El logotipo de CrowdStrike se ve en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Un portavoz de la Embajada de China en Washington declaró que “China se opone a las actividades de piratería informática y las combate conforme a la ley”, y que rechaza “la difamación y las calumnias bajo el pretexto de la ciberseguridad”. El portavoz añadió que China y Estados Unidos necesitan colaborar en el desarrollo y la gobernanza de la IA, y que durante la reciente visita de Trump “los dos jefes de Estado mantuvieron intercambios constructivos sobre IA y acordaron iniciar un diálogo intergubernamental sobre IA”.

Las campañas de piratería informática de Corea del Norte “representaban una grave amenaza”, según el informe, especialmente a través de un esquema en el que agentes norcoreanos utilizan identidades falsas para obtener empleos remotos en el sector de TI en empresas tecnológicas. Los salarios de estos trabajadores se canalizan en gran medida al gobierno de Pyongyang, y sus puestos dentro de las empresas facilitan la recopilación de inteligencia.

Grupos de piratería informática vinculados a Rusia e Irán también atacan intensamente los sectores tecnológicos de Estados Unidos y otros países para recopilar inteligencia y, en ocasiones, realizar ataques de malware destructivos.

El informe también destacó un aumento en la actividad de piratería informática por parte de grupos ciberdelincuentes con fines lucrativos que atacan a empresas tecnológicas durante el mismo período, incluyendo un incremento del 30 % en los anuncios de piratas informáticos que venden acceso a diversos objetivos.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

hackers chinostecnológicasCrowdStrikehackeosciberseguridadÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia benefició a Corea del Norte con hasta 14.400 millones de dólares por ser parte de la invasión a Ucrania

El régimen de Kim Jong-un convirtió sus arsenales y sus soldados en una fuente de divisas que equivale a más de la mitad del PIB del país. La visita de Xi Jinping a Pyongyang esta semana refleja la creciente inquietud de Beijing ante el acercamiento con Moscú

Rusia benefició a Corea del Norte con hasta 14.400 millones de dólares por ser parte de la invasión a Ucrania

22 países condenaron los “planes letales” de la Guardia Revolucionaria iraní contra objetivos occidentales y judíos

El comunicado señala también al Ministerio de Inteligencia y Seguridad del régimen por orquestar amenazas, secuestros y asesinatos, y sostiene que los objetivos incluyeron disidentes iraníes, periodistas y comunidades judías

22 países condenaron los “planes letales” de la Guardia Revolucionaria iraní contra objetivos occidentales y judíos

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

El pontífice viajó en un Airbus A320 de Iberia desde Madrid, fue invitado a la cabina poco después del despegue y conversó con los aviadores militares durante la maniobra captada en video

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

Trump advirtió que Irán tendrá que pagar las consecuencias tras la nueva escalada militar: “¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!”

El presidente estadounidense dijo que Teherán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto y ahora “tendrá que pagar el precio”. Aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes “ya no existen”

Trump advirtió que Irán tendrá que pagar las consecuencias tras la nueva escalada militar: “¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!”

Rusia lanzó más de 200 drones contra Ucrania y Kiev respondió con ataques a objetivos clave del Kremlin

La nueva escalada de Moscú incluyó bombardeos sobre zonas residenciales de Odesa y Karkiv, mientras Zelensky reivindicó operaciones contra una planta vinculada a la producción de armamento, una refinería y otras infraestructuras estratégicas situadas a cientos de kilómetros de la frontera

Rusia lanzó más de 200 drones contra Ucrania y Kiev respondió con ataques a objetivos clave del Kremlin
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Capturan en Chiapas al “Tuntun”, líder de la pandilla Barrio 18 buscado en El Salvador

Capturan en Chiapas al “Tuntun”, líder de la pandilla Barrio 18 buscado en El Salvador

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: El presidente Gustavo Petro podría ser suspendido por participar en política

Dónde ver los partidos del Mundial 2026: de los encuentros de España a los de Inglaterra, Brasil, Argentina o Francia

La Policía desarticuló la red sicarial Nueva Generación que a domicilio enviaba coronas fúnebres a nombre de alias Martín Bala

Álvaro Uribe reveló lo que le dijo su hermano tras la condena a 28 años de cárcel: “Jamás ha pasado por mi mente asesinar o mandar a asesinar”

INFOBAE AMÉRICA

Condenan a doce años a dos colombianos por transportar 2,851 paquetes de marihuana en aguas del Pacífico panameño

Condenan a doce años a dos colombianos por transportar 2,851 paquetes de marihuana en aguas del Pacífico panameño

Iván Duque: “Petro y su candidato intentan conducirnos a una dictadura constitucional en Colombia”

Poder legislativo de Honduras autoriza despliegue de la Policía Militar en barrios de alta incidencia delictiva

Aseguradoras en Panamá superan los $744 millones en primas durante el primer cuatrimestre

Tormenta Cristina intensifica su impacto en la costa salvadoreña y provoca la evacuación de 95 personas

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Taylor Swift canta “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman en la premiere de ‘Toy Story 5′

Otra hija de Brad Pitt ha comenzado el proceso para renunciar al apellido del actor

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Ariana Grande debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 con “Hate That I Made You Love Me” y alcanzó un nuevo récord