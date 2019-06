No ocupan esos lugares por imposición, si acaso porque sus críticos no asumen la responsabilidad que les corresponde como cubanos. Llegaron a esas tribunas por su dedicación y la traspasarían gustosamente a quienes con igual compromiso estén dispuestos a continuar combatiendo el castrismo. Los que injurian al exilio y los exiliados deberían reflexionar sobre su conducta, y no cuestionar el sacrificio de los demás.