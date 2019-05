"Así como he dicho que me equivoqué mucho en pronósticos políticos, puedo decir que con Macri no me equivoqué y por eso voté en blanco. Pude presenciar aquel debate presidencial de 2015 con Scioli y ver cómo decía que la inflación se arreglaba en tres meses y la desocupación en cuatro, que no era un autoengaño sino un engaño a los ciudadanos. No se trata de un entorno que no le permitiera desarrollar un programa. Los radicales protestan una vez cada 45 días y punto. Macri es una persona muy verticalista, muy autoritaria. Tampoco tuvo problemas con el parlamento, que no le puso obstáculos. Y cuando tuvo dificultades parlamentarias, metía un inciso. Cuando el parlamento sacó la ley de blanqueo que no permitía esa opción a familiares de funcionarios, Macri metió un inciso para que lo pudieran hacer".