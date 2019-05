A las 19.50 Cristina Kirchner llegó a La Rural. A las 19.51 la pantalla dentro de la Sala Borges mostró imágenes de los militantes que esperaban en el patio del predio y sobre la Avenida Sarmiento, muchos debajo de sus paraguas o con improvisados pilotos. Todavía llovía y hasta en el interior del salón se escuchaban los truenos. A las 19.53 la pantalla mostró imágenes del libro 'Sinceramente' en la imprenta y a las 19.57 entró al escenario la ex presidenta de la Nación. La puntualidad no solía ser un atributo de su gestión ni de sus funcionarios pero tal vez por el contexto o tal vez por el mensaje que quiso dar, Cristina Fernández de Kirchner esta vez se mostró extremadamente correcta, amable, comprensiva, relajada y por momentos seductora. No hubo retos, pidió comprensión para los que piensan distinto al kirchnerismo y acalló incipientes silbidos contra los empresarios argentinos. Sonó natural y hasta más suave de lo habitual en sus reproches a los empresarios argentinos.