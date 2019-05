El macrismo termina su gestión fracasando en el mandato autoimpuesto de cumplir con la bandera de equidad social. No funcionó el derrame de crecimiento porque no lo hubo. No se pudo destruir la vulnerabilidad social, sigue la exclusión. Hay votos en esas franjas de pobreza que son funcionales al populismo. Se empeoró la pobreza y la distribución. El coeficiente de Gini sigue alto, mostrando inequidad.