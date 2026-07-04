Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal y Tadej Pogačar

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Así fue el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia a octavos de final en el Mundial 2026 El extécnico de la Tricolor y el actual entrenador trabajaron juntos en el Mundial de Brasil 2014, y se vieron después de la victoria “Cafetera” en Kansas

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido en el triunfo de Colombia ante Ghana por el Mundial 2026 El delantero del Bayern Múnich fue uno de los jugadores más determinantes en el frente de ataque y tuvo una opción de gol anulada en el juego disputando en Kansas

Colombia clasificó a octavos del Mundial 2026, con gol de Jhon Arias ante Ghana: la presión alta y los laterales, claves para la victoria tricolor El 1-0 en la ronda de dieciseisavos dejó a Arias como eje del ataque y confirmó la presión alta y el trabajo de Daniel Muñoz y Jhon Mojica para bloquear las bandas, con respaldo de Lucumí y Davinson Sánchez. Ahora, la selección se prepara para su partido ante Suiza

Luis Díaz habló de su gol anulado ante Ghana en el Mundial 2026: la figura del partido, Jhon Arias, también analizó la victoria de la Tricolor El cuadro “Cafetero” ahora se medirá ante Suiza en Vancouver el martes 7 de julio de 2026, a las 3:00 p. m., por un cupo para estar dentro de las ocho mejores selecciones del planeta