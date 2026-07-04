Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal y Tadej Pogačar

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la contrarreloj grupal que se llevará a cabo en la Ciudad Condal y que en Infobae Colombia podrá seguir.
Dorsales de los favoritos a ganar el Tour de Francia y de los corredores colombianos
- Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates - 1)
- Isaac del Toro (México - UAE Emirates - 2)
- Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike - 11)
- Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost - 41)
- Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team - 61)
- Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team - 65)
- Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos - 81)
- Einer Rubio (Colombia - Movistar Team - 148)
- Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural Seguros RGA - 221)
El 1 de julio de 2026 se confirmó que el ciclista colombiano Egan Bernal estará en la edición número 113 del Tour de Francia, y que comenzará el 4 de julio en la Ciudad Condal: Barcelona.
El 1 de julio de 2026 se confirmó que el ciclista colombiano Egan Bernal estará en la edición número 113 del Tour de Francia, y que comenzará el 4 de julio en la Ciudad Condal: Barcelona.
Horarios de partida en la contrarreloj por equipos
- Caja Rural - Seguros RGA (España): 10:05 a. m. (Fernando Gaviria)
- Picnic PostNL (Países Bajos): 10:10 a. m.
- Total Energies (Francia): 10:15 a. m
- Tudor Pro Cycling (Suiza): 10:20 a. m.
- Groupama - FDJ United (Francia): 10:25 a. m.
- Pinarello Q36.5 (Suiza): 10:30 a. m.
- Cofidis (Francia): 10:35 a. m.
- Lotto Intermarché (Bélgica): 10:40 a. m.
- Movistar Team (España): 10:45 a. m. (Einer Rubio)
- NSN Cycling (Suiza): 10:50 a. m.
- Uno-X Mobility (Noruega): 10:55 a. m.
- Team Jayco AlUla (Australia): 11:00 a. m.
- Alpecin - Premier Tech (Bélgica): 11:05 a. m.
- Soudal Quick-Step (Bélgica): 11:10 a. m.
- Netcompany Ineos (Gran Bretaña): 11:15 a. m. (Egan Bernal)
- Bahrain Victorious (Bahrein): 11:20 a. m.
- XDS Astana Team (Kazajistán): 11:25 a. m. (Harold Tejada y Sergio Higuita)
- Decathlon CMA CGM (Francia): 11:30 a. m.
- EF Education - EasyPost (Estados Unidos): 11:35 a. m.
- Lidl-Trek (Alemania): 11:40 a. m.
- Red Bull-Bora-hansgrohe (Alemania): 11:45 a. m.
- Visma Lease Bike (Países Bajos): 11:50 a. m.
- UAE Team Emirates - XRG (Emiratos Árabes Unidos): 11:55 a. m.
Así es la etapa 1 del Tour de Francia
Barcelona abrió el Tour de Francia 2026 con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros que entregará la primera camiseta amarilla, bajo un formato que combinó el tiempo del primer corredor en meta con registros individuales para la clasificación general.
La novedad no está en que la carrera arranque con una crono por escuadras, sino en la forma de computar los tiempos al final del recorrido. Si los ocho corredores de un equipo llegan separados, el tiempo de etapa lo fija el primero, pero cada ciclista conserva su propio registro para la general.
La primera escuadra en salir será el Caja Rural, en su debut en el Tour, equipo en el cual corre el colombiano Fernando Gaviria, a partir de las 10:05 a. m. (hora de Colombia), y en la etapa participarán un total de 23 equipos.
El último en tomar la partida será el UAE Team Emirates, que partirá a las 11:55 a. m., en la cual se encuentra el corredor esloveno Tadej Pogačar
Comienza la edición 113 del Tour de Francia
La transmisión de la etapa comenzará a partir de las 10:05 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn, Disney Plus Premium, RCN, y en las aplicaciones Ditu y del mismo canal.