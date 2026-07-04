Colombia

El Ejército Nacional incorporó a 2.941 soldados profesionales, que serán desplegados en Colombia para reforzar la seguridad del país

La institución informó que los egresados del Curso N.º 83 terminaron su preparación con pruebas en el Complejo Táctico de Jamaica y reforzarán tareas de seguridad, soberanía y protección de civiles en varias regiones

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El Ejército Nacional graduó a 2.941 nuevos soldados profesionales que serán desplegados en distintas regiones de Colombia - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional graduó a 2.941 nuevos soldados profesionales que serán desplegados en distintas regiones de Colombia - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional graduó el viernes 3 de julio a 2.941 nuevos soldados profesionales que serán desplegados en distintas regiones de Colombia para reforzar la seguridad, la soberanía y la protección de la población civil, después de completar un proceso de formación que incluyó entrenamiento técnico, táctico, físico y humanístico.

Los nuevos uniformados pertenecen al curso N.º 83 y cerraron su preparación con ejercicios evaluables en el Complejo Táctico de Jamaica, en un entorno similar al área de operaciones.

El curso llevó el nombre del soldado profesional Juan Carlos Silva Argumedo, fallecido en cumplimiento del deber en el departamento de Nariño.

La ceremonia fue presidida por el general Jaime Alonso Galindo, segundo comandante del Ejército Nacional. Allí, la institución indicó que los graduados cumplieron varias semanas de instrucción antes de quedar listos para ser enviados a diferentes departamentos del país.

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El general Jaime Alonso Galindo presidió la ceremonia y entregó la medalla Soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas a los alumnos con mejor desempeño - crédito Ejército Nacional
El general Jaime Alonso Galindo presidió la ceremonia y entregó la medalla Soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas a los alumnos con mejor desempeño - crédito Ejército Nacional

“Este proceso de formación integral garantiza el despliegue de hombres físicamente resistentes, mentalmente fuertes y éticamente transparentes para el servicio de la nación”, afirmó Galindo durante el acto.

Del mismo modo, la institución informó que la formación de los nuevos soldados profesionales se extendió durante 10 semanas. El programa comenzó con dos semanas de formación integral centradas en disciplina, técnicas, tácticas y procedimientos propios del arte militar.

Después, los alumnos pasaron seis semanas de especialización en habilidades tácticas individuales. En esa etapa recibieron instrucción en empleo de armamento individual y colectivo, precisión y reconocimiento, técnico operacional y certificaciones tácticas críticas.

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El proceso concluyó con prácticas evaluables en terreno. Esa fase final buscó medir el desempeño de los alumnos en condiciones semejantes a las que enfrentarán durante operaciones.

Entre los perfiles formados figuran especialistas en manejo de fusiles, ametralladora M-60, MGL, mortero de 60 mm y pistola. El Ejército también destacó capacidades en navegación terrestre, puntería de rastreo y funciones de tirador escogido.

El curso formó personal para inteligencia táctica, drones y explosivos

Imagen de referencia. La preparación incluyó perfiles para inteligencia táctica de combate, radioperación, drones, antidrones y reconocimiento de artefactos explosivos - crédito Jair F. Coll/Reuters
Imagen de referencia. La preparación incluyó perfiles para inteligencia táctica de combate, radioperación, drones, antidrones y reconocimiento de artefactos explosivos - crédito Jair F. Coll/Reuters

La preparación también incluyó perfiles técnicos orientados a inteligencia táctica de combate, radioperación y apoyo a equipos de drones y antidrones. A eso se suman las especialidades en reconocimiento de artefactos explosivos y en atención como socorristas militares.

La institución señaló que esos perfiles hacen parte de las capacidades que serán incorporadas en las operaciones de seguridad en el territorio nacional.

La graduación, según el Ejército, busca fortalecer el despliegue operativo con personal ya entrenado para tareas tácticas e inteligencia en terreno.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos los alumnos con mejor desempeño en cada batallón. El general Galindo impuso la medalla Soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas a quienes ocuparon los primeros puestos de los batallones de alumnos.

Los distinguidos fueron Juan Andrés Navarro González, Keilin Daniel Vásquez Londoño, Carlos Dayan Orobio Angulo y Julio Elvin Castillo Viveros, integrantes de los batallones de Alumnos N.º 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

Así mismo, el acto contó además con la presencia de las familias de los graduados. Al cierre de la ceremonia, el segundo comandante del Ejército sostuvo: “Con la culminación de este proceso, la Escuela Militar de Soldados Profesionales se consolida como alma máter y referente nacional del entrenamiento de la Fuerza, desplegando en las diferentes regiones del país”.

El Ccoes coordina operaciones especiales conjuntas entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito prensa Fuerzas Militares
Imagen de referencia. El Ejército Nacional informó además la incautación de un complejo cocalero en Nariño, avaluado en más de $162.000 millones y con capacidad de producir cuatro toneladas mensuales de cocaína - crédito prensa Fuerzas Militares

En otro resultado informado por el Ejército Nacional, tropas incautaron galones de cocaína en un complejo cocalero ubicado en Nariño, avaluado en más de $162.000 millones. En el lugar hallaron tres piscinas subterráneas con cocaína en proceso de producción.

El laboratorio estaba conformado por cinco estructuras y un centro de acopio de insumos y alcaloides. Según información de inteligencia militar, la instalación pertenecería al grupo armado organizado Comuneros del Sur, compañía José Luis Cabrera Ruales.

Durante la operación militar se registró un intento de asonada por parte de personas que se encontraban cerca del lugar. De acuerdo con la información de inteligencia, esa estructura tendría una capacidad de producción mensual de cuatro toneladas de cocaína, enviadas a través del Pacífico nariñense con destino a Centroamérica y Estados Unidos, según informó la institución.

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