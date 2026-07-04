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Así fue el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia a octavos de final en el Mundial 2026

El extécnico de la Tricolor y el actual entrenador trabajaron juntos en el Mundial de Brasil 2014, y se vieron después de la victoria “Cafetera” en Kansas

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Los argentinos se encontraron en la zona mixta de Kansas, y se reencontraron tras trabajar juntos por varios años con la Tricolor -crédito @ivanramiroc/Instagram

El 3 de julio de 2026, la selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá tras derrotar a Ghana por 1-0 con gol de Jhon Arias.

En medio de la emoción que representó el triunfo “Cafetero”, tras finalizar el partido, se vivió un reencuentro entre dos viejos conocidos: José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo.

Copa Mundial de la Fifa Rusia-2018: Colombia VS Polonia - Grupo H.
Lorenzo fue asistente de Pekerman en la selección Colombia - crédito Luis Álvarez/Colprensa

El momento se presentó cuando Néstor Lorenzo frenó el carrito rumbo a la rueda de prensa en la zona mixta del estadio de Kansas y, en el trayecto, reconoció a su excompañero de trabajo. Lorenzo bajó del vehículo, fue directamente hacia él y se abrazó con José Pékerman.

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Para optimizar el tiempo, el entrenador se trasladaba en un carrito del estadio junto al jefe de prensa y representantes de la FIFA. Al avanzar por el trayecto, le llamó la atención una característica melena de tono canoso.

Giró la cabeza hacia la derecha y de inmediato solicitó detener el vehículo. Bajó sin dudarlo y se dirigió directamente al lugar donde se encontraba José Pékerman, actualmente vinculado a los medios durante el Mundial, con quien compartió un momento emotivo.

Pékerman que trabaja como analista de fútbol en los medios de comunicación durante el torneo, ya se había reencontrado en los primeros partidos con figuras del fútbol colombiano como Radamel Falcao, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz.

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El antiguo director técnico de la selección Colombia ya se había reunido en varias ocasiones con figuras del fútbol colombiano. Falcao, James, Quintero y Díaz tuvieron la oportunidad de encontrarse con él durante los primeros encuentros de la fase de grupos. Quedaba pendiente Lorenzo, quien fue una pieza fundamental en su equipo técnico durante su paso por Colombia.

Tras el partido, Colombia realizará un nuevo entrenamiento en Kansas y luego viajará a Vancouver para su próximo compromiso.

Así fue el trabajo en conjunto entre José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo ya mejoró el inicio que Pékerman tuvo en su primer año con la selección Colombia - crédito FCF.
Néstor Lorenzo y José Néstor Pékerman trabajaron juntos en la selección Colombia - crédito FCF

Durante casi dos décadas, José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo conformaron una de las duplas técnicas más estables y exitosas del fútbol sudamericano. Su relación profesional comenzó a inicios de los años 2000, cuando Lorenzo se integró al cuerpo técnico de Pékerman tras retirarse como futbolista. Desde entonces trabajaron juntos en la selección sub-20 y la selección absoluta de Argentina, además de experiencias en clubes como Deportivo Toluca y Tigres UANL, antes de iniciar el recordado ciclo con la Selección Colombia.

El punto más importante de esa sociedad llegó en enero de 2012, cuando Pékerman fue nombrado seleccionador de Colombia y eligió a Lorenzo como su principal asistente técnico. Durante más de seis años compartieron la planificación deportiva, el análisis de rivales, la preparación de entrenamientos y el seguimiento de futbolistas tanto en Colombia como en las principales ligas del mundo. Lorenzo se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza del entrenador argentino, participando activamente en la toma de decisiones tácticas y estratégicas del equipo.

En imagen Fredy Guarín, James Rodríguez, Néstor Lorenzo y José Néstor Pekerman - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa
En imagen Fredy Guarín, James Rodríguez, Néstor Lorenzo y José Néstor Pekerman - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

Bajo ese proceso, Colombia vivió una de las etapas más exitosas de su historia reciente. El equipo clasificó a los mundiales de Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo en Brasil 2014, terminó tercero en la Copa América Centenario y consolidó una generación encabezada por jugadores como James Rodríguez, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. El trabajo conjunto fue reconocido por su organización, disciplina táctica y capacidad para potenciar el rendimiento colectivo del plantel.

Tras la salida de Pékerman de Colombia en 2018, Lorenzo inició su camino como entrenador principal y, en 2022, regresó para dirigir a la selección nacional. Desde entonces ha reconocido públicamente que gran parte de su formación como técnico proviene de las enseñanzas de Pékerman, especialmente en aspectos como el manejo del grupo, la construcción de identidad futbolística y la planificación de los procesos a largo plazo. Incluso ha definido al experimentado entrenador argentino como uno de sus principales maestros dentro del fútbol.

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