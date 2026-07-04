Misión humanitaria de El Salvador despliega actividades para la niñez en albergues de La Guaira

La misión humanitaria de El Salvador en Venezuela incorporó apoyo emocional para las familias afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en La Guaira. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La misión humanitaria de El Salvador en Venezuela ha sumado un componente esencial a su despliegue tras los terremotos de la semana pasada: el apoyo emocional a los damnificados, según informó la Presidencia a través de su Secretaría de Prensa. El contingente, formado por médicos, bomberos, equipos tácticos y otros profesionales, se trasladó este viernes a una de las zonas más afectadas de La Guaira, donde organizó actividades lúdicas y de acompañamiento destinadas a la niñez.

La jornada se desarrolló en el Estadio de Béisbol Miguel Ángel Montes, ubicado en el sector de Playa Grande, donde se han concentrado varios albergues temporales. En el lugar, los miembros salvadoreños de la misión interactuaron con los residentes, enfocando sus dinámicas en los niños.

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Entre las actividades implementadas por el contingente figuraron juegos, entrega de libretas de dibujo, globos y herramientas didácticas. Según describió la Secretaría de Prensa, “los niños se olvidaron de la tragedia y volvieron a sonreír con la ayuda de los miembros del contingente salvadoreño”.

El contingente de El Salvador organizó juegos y entregó libretas de dibujo, globos y material didáctico a niñas y niños en albergues de Venezuela. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Durante la actividad en el estadio, los equipos salvadoreños compartieron momentos de recreación con los niños albergados, facilitando herramientas para fomentar la expresión y el juego. “El apoyo emocional es importante en estos casos y por ello la misión humanitaria salvadoreña también ha dedicado tiempo a reconstruir el daño emocional sufrido”, detalló la Secretaría de Prensa.

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El reporte oficial remarca que, en situaciones de desastre, la atención a la salud mental resulta tan prioritaria como la asistencia médica de emergencia.

El despliegue salvadoreño en territorio venezolano cuenta con 300 especialistas entre paramédicos, médicos, rescatistas y técnicos. Al igual que 150 toneladas de insumos médicos y alimentos, con el propósito de ofrecer el mayor apoyo posible a la población venezolana. La labor del equipo incluye rescates, atención primaria de salud y acompañamiento a grupos vulnerables, con énfasis en la niñez.

Las actividades recreativas se concentraron en el Estadio de Béisbol Miguel Ángel Montes, en Playa Grande, donde funcionaron refugios temporales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La presencia de la misión ha sido recibida con gratitud por sectores de la comunidad venezolana, que han encontrado en la solidaridad internacional un respaldo frente a la emergencia. Los testimonios recabados por la Secretaría de Prensa destacan la importancia de acompañar a las víctimas más allá de la ayuda material.

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El Gobierno de El Salvador reiteró su compromiso de continuar con la misión humanitaria, ofreciendo tanto asistencia técnica como apoyo emocional, y remarcó el valor de la solidaridad entre pueblos ante situaciones de desastre.

Asistencia y remoción de escombros tras los terremotos

De igual manera, el contingente salvadoreño sigue desarrollando labores en Venezuela como parte de la misión humanitaria tras doblete sísmico. Uno de los equipos realiza tareas de remoción de escombros en la urbanización Caribe, en Caraballeda, La Guaira, tras el colapso de varias estructuras.

El contingente salvadoreño realiza labores humanitarias y remoción de escombros en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Los equipos especializados trabajan en las áreas más impactadas de los sismos ocurridos el 24 de junio, ofreciendo asistencia diaria a las familias afectadas. Las actividades requieren precisión, uso de herramientas específicas y coordinación constante para proteger a los rescatistas y lograr mejores resultados.

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La misión avanza con presencia en diferentes zonas impactadas, destacando la preparación y disciplina del grupo.