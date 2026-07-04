Las autoridades dominicanas reportan que un acusado por tentativa de feminicidio se entregó en Santo Domingo Este

El vocero de la Policía Nacional Dominicana, Diego Pesqueira en una placa, se pronuncia sobre el caso en el cual un hombre es acusado de herir a su expareja en Santo Domingo Este. Pesqueira informa que el sujeto será puesto a disposición de la justicia para que continúe el proceso correspondiente./(Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de República Dominicana informó sobre la entrega voluntaria de Osiris Manuel Cabral Batista, de 32 años, acusado de herir con un arma blanca a su expareja, Miguelina Uribe Recio, de 25 años, durante un hecho ocurrido el primero de julio de 2026 en el sector Villa Duarte, Santo Domingo Este. El caso, que ha generado consternación en la comunidad, forma parte de la preocupante estadística de violencia de género que afecta al país.

Según el informe brindado por el vocero policial Diego Pesqueira, Cabral Batista era activamente buscado por las autoridades tras la emisión de una orden de arresto el primero de julio, bajo el número 2026-AJ-0055328, por su presunta vinculación con la agresión sufrida por Uribe Recio. La víctima resultó con múltiples heridas de arma blanca en el interior de su residencia, un episodio catalogado como tentativa de feminicidio bajo la legislación vigente.

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La entrega del acusado se produjo en una oficina de abogados del sector Alma Rosa I, tras labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI). El reporte oficial asegura que, al momento de su entrega, se garantizaron la integridad física y los derechos fundamentales del detenido, quien fue trasladado a la unidad correspondiente para ser puesto a disposición del Ministerio Público y responder por los hechos imputados.

Luego de su entrega voluntaria, Osiris Manuel Cabral Batista quedó bajo custodia policial. Será el Ministerio Público el encargado de formalizar la acusación y solicitar medidas de coerción en una audiencia que debe celebrarse en las próximas horas. De confirmarse los cargos, Cabral Batista enfrentará un proceso penal bajo la figura de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar, delitos que, según la legislación y la jurisprudencia reciente, pueden acarrear largas condenas de prisión.

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Las autoridades buscaban a Osiris Manuel Cabral Batista por una orden de arresto emitida por la agresión contra su expareja./ (Redes Diego Pesqueira)

El caso de Miguelina Uribe Recio visibiliza una problemática que continúa afectando a cientos de mujeres en el país. Las autoridades reiteraron el compromiso institucional de perseguir y sancionar a los responsables de hechos de violencia de género, a la vez que llamaron a la sociedad a denunciar y apoyar a las víctimas para evitar tragedias mayores.

Contexto legal: Código Penal dominicano

En República Dominicana, la violencia de género y las agresiones contra mujeres cuentan con un marco legal específico. El Código Penal establece sanciones severas para quienes incurren en delitos de lesiones personales, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar o de género.

El artículo 309-1 del Código Penal dominicano tipifica la violencia física, psicológica o sexual ejercida por un hombre contra una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y multas significativas. Cuando las lesiones ponen en peligro la vida de la víctima o constituyen tentativa de homicidio, la pena puede elevarse a veinte años de reclusión mayor.

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La Policía Nacional de República Dominicana informó la entrega voluntaria de Osiris Manuel Cabral Batista por el hecho registrado en Santo Domingo Este./ (Últimas Noticias)

En los últimos años, los tribunales dominicanos han emitido condenas ejemplares en casos de agresión y tentativa de feminicidio. En 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenció a veinte años de prisión a un hombre acusado de tentativa de feminicidio contra su pareja, luego de un ataque con arma blanca que dejó a la víctima con secuelas físicas permanentes. En otro caso relevante, en 2024, un tribunal de Santiago impuso quince años de prisión por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, reforzando la tendencia judicial de castigar con severidad estos delitos.

Las organizaciones sociales y organismos internacionales han señalado que la persistencia de estos hechos requiere tanto la aplicación rigurosa de la ley como el fortalecimiento de las políticas de prevención y protección para mujeres en situación de riesgo.

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