“Llegar a la luna”: el guiño histórico de Pochettino en el emotivo discurso al plantel de Estados Unidos tras el pase a octavos del Mundial

El DT argentino felicitó a los jugadores luego de la victoria que los llevó a los octavos de final

El vestuario del San Francisco Bay Area Stadium se transformó el martes pasado en escenario de una celebración cargada de emoción. Tras el triunfo de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina, el plantel recibió un mensaje contundente de Mauricio Pochettino: “Todo es posible”, aseguró el entrenador argentino ante sus dirigidos, después de conseguir la clasificación a los octavos de final del Mundial.

La victoria por 2-0 tuvo un valor especial. El seleccionado anfitrión debió afrontar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, tras la expulsión de Folarin Balogun. Pero la desventaja numérica no frenó la ambición del equipo, que se apoyó en la solidez defensiva, la inteligencia de Tyler Adams, la creatividad de Christian Pulisic y la exquisita pegada de Malik Tillman para no solo sostener el resultado sino ampliar la diferencia.

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Conseguido el triunfo, en el centro del vestuario, Pochettino reunió al grupo para felicitarlos. En su discurso, subrayó la importancia de la unidad pero eligió una particular forma de concluir su mensaje: “Todo es posible, muchachos. Todo es posible. Desde el principio hablábamos de tocar la luna. Estamos un paso más cerca. Pero tenemos que seguir siendo ambiciosos, jugando y compitiendo como lo venimos haciendo. Estoy muy orgulloso de ustedes”, les dijo el ex DT de Chelsea y Paris Saint-Germain, entre otros clubes.

No fue una elección al azar esta referencia a “tocar la luna”. A fines del 2025, en una entrevista con The Pat McAfee Show, el entrenador argentino ya había elegido este enfoque motivacional para impulsar al seleccionado de fútbol.

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“Este es un país increíble, con gente increíble. Cuando estás motivado, es posible lograr todo lo que te propongas. Llegaste a la luna, fuiste el primero. Es el país más poderoso en todos los ámbitos. ¿Por qué no en el fútbol?”, señaló por entonces con un guiño al histórico alunizaje del 16 de julio de 1969.

Mauricio Pochettino celebrando la victoria ante Bosnia (AP Photo/Julio Cortez)

En este discurso motivacional, Poch planteó: “Imposible describir la emoción y los sentimientos. Es increíble, chicos. La forma en que competimos, el esfuerzo, cuando hubo un momento difícil, ustedes aparecieron y demostramos que sabemos competir”.

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La arenga, que fue filmada y compartida en las redes sociales oficiales del seleccionado norteamericano, hizo foco en el espíritu colectivo: “Son guerreros. Tenemos talento. Tenemos todo. Tenemos unión, que es lo más importante. Somos una verdadera familia, y eso es verdad. No es una palabra vacía decir que somos una familia”.

El partido dejó imágenes que alimentaron el sueño estadounidense. La única situación de riesgo de Bosnia se produjo en el inicio, cuando Matt Freese evitó un gol olímpico de Alajbegovic. A partir de ese momento, el conjunto anfitrión se adueñó de la pelota, impuso el ritmo y generó peligro con la movilidad de los laterales Sergiño Dest y Antonee Robinson. El primer tanto llegó tras un error defensivo rival que aprovechó Balogun en el cierre del primer tiempo.

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El técnico argentino se retiró en medio de la algarabía general (Reuters/David Gonzales)

El segundo tiempo obligó a Estados Unidos a replegarse por la expulsión de su goleador. Bosnia buscó, pero no encontró caminos claros al arco. La resistencia local se mantuvo hasta el desenlace, cuando un tiro libre ejecutado por Tillman selló el resultado y desató la celebración en San Francisco.

La próxima cita de Estados Unidos será ante Bélgica, el lunes a las 21 (hora argentina) en Seattle.