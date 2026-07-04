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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: abogado de Guzmán enviará a EEUU lista de 32 funcionarios ligados al narco

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este jueves con Infobae México

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El panorama de seguridad y crimen en México sigue mostrando hechos graves en distintos estados. En Ensenada, la policía detuvo a un hombre armado con una granada y explosivos, mientras que en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo Centro de Control y Comando para reforzar la vigilancia ante el uso de minas explosivas.

Un accidente en Guerrero, donde una pipa de combustible se incendió junto a dos vehículos, evidenció los riesgos en las rutas del país. Además, autoridades informaron la captura de un implicado en la masacre de Tehuitzingo, así como la desaparición del periodista ambiental Alex Serna en Zihuatanejo.

Estos hechos recientes reflejan la complejidad de los desafíos que enfrenta México en materia de violencia, narcotráfico y seguridad pública. Las autoridades mantienen operativos especiales y nuevas estrategias para responder a la situación.

A continuación los hechos relevantes de este sábado, 4 de julio.

15:19 hsHoy

Abogado de Joaquín Guzmán asegura que enviará a EEUU lista de 32 funcionarios presuntamente ligados al narcotráfico

El abogado Gerardo Rincón Flores también denunció amenazas y volvió a desacreditar cartas atribuidas al capo sinaloense

Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, dijo que enviará lista de funcionarios ligados al crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, dijo que enviará lista de funcionarios ligados al crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado de Joaquín Guzmán Loera en México, Gerardo Rincón Flores, aseguró que enviará información a autoridades de Estados Unidos relacionada con 32 presuntos funcionarios vinculados al narcotráfico durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

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14:49 hsHoy

Hallan sin vida a Alex Serna, periodista y activista ambiental desaparecido en Guerrero tras denunciar presuntos daños ecológicos

La noticia fue confirmada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, que exigió una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos

Alex Serna, cuya desaparición culminó en su localización sin vida el 20 de junio, aparece sonriente en esta fotografía tomada en Zihuatanejo de Azueta. (Facebook: Alex Serna)
Alex Serna, cuya desaparición culminó en su localización sin vida el 20 de junio, aparece sonriente en esta fotografía tomada en Zihuatanejo de Azueta. (Facebook: Alex Serna)

El periodista independiente y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido públicamente como Alex Serna, fue localizado sin vida después de permanecer desaparecido desde el pasado 20 de junio en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

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14:16 hsHoy

Comando armado ataca la casa de Spiterman, creador de contenido de Acapulco

El incidente ocurre en medio de preocupación por la seguridad de creadores de contenido en Guerrero tras la muerte de Alex Serna, influencer y periodista de Zihuatanejo

El creador de contenido Spiterman, vestido con un traje de superhéroe, posa con otro joven en Acapulco. (Facebook: Spiterman)
El creador de contenido Spiterman, vestido con un traje de superhéroe, posa con otro joven en Acapulco. (Facebook: Spiterman)

El creador de contenido Wilson Alcaraz, conocido en redes sociales como Spiterman, confirmó que la vivienda utilizada para grabar gran parte de sus videos de comedia fue atacada a balazos por un grupo armado en Acapulco, Guerrero.

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