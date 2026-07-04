EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: abogado de Guzmán enviará a EEUU lista de 32 funcionarios ligados al narco

El panorama de seguridad y crimen en México sigue mostrando hechos graves en distintos estados. En Ensenada, la policía detuvo a un hombre armado con una granada y explosivos, mientras que en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo Centro de Control y Comando para reforzar la vigilancia ante el uso de minas explosivas.
Un accidente en Guerrero, donde una pipa de combustible se incendió junto a dos vehículos, evidenció los riesgos en las rutas del país. Además, autoridades informaron la captura de un implicado en la masacre de Tehuitzingo, así como la desaparición del periodista ambiental Alex Serna en Zihuatanejo.
Estos hechos recientes reflejan la complejidad de los desafíos que enfrenta México en materia de violencia, narcotráfico y seguridad pública. Las autoridades mantienen operativos especiales y nuevas estrategias para responder a la situación.
A continuación los hechos relevantes de este sábado, 4 de julio.
El abogado de Joaquín Guzmán Loera en México, Gerardo Rincón Flores, aseguró que enviará información a autoridades de Estados Unidos relacionada con 32 presuntos funcionarios vinculados al narcotráfico durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
El periodista independiente y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido públicamente como Alex Serna, fue localizado sin vida después de permanecer desaparecido desde el pasado 20 de junio en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
El creador de contenido Wilson Alcaraz, conocido en redes sociales como Spiterman, confirmó que la vivienda utilizada para grabar gran parte de sus videos de comedia fue atacada a balazos por un grupo armado en Acapulco, Guerrero.