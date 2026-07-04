EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: abogado de Guzmán enviará a EEUU lista de 32 funcionarios ligados al narco

El panorama de seguridad y crimen en México sigue mostrando hechos graves en distintos estados. En Ensenada, la policía detuvo a un hombre armado con una granada y explosivos, mientras que en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo Centro de Control y Comando para reforzar la vigilancia ante el uso de minas explosivas.

Un accidente en Guerrero, donde una pipa de combustible se incendió junto a dos vehículos, evidenció los riesgos en las rutas del país. Además, autoridades informaron la captura de un implicado en la masacre de Tehuitzingo, así como la desaparición del periodista ambiental Alex Serna en Zihuatanejo.

Estos hechos recientes reflejan la complejidad de los desafíos que enfrenta México en materia de violencia, narcotráfico y seguridad pública. Las autoridades mantienen operativos especiales y nuevas estrategias para responder a la situación.

A continuación los hechos relevantes de este sábado, 4 de julio.