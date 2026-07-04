Qué debes saber sobre los fuegos artificiales y el riesgo de incendios forestales este 4 de julio

El uso de fuegos artificiales elevó el riesgo de incendios forestales en Estados Unidos durante el 4 de julio de 2026 y activó prohibiciones y restricciones en varios estados y condados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de fuegos artificiales representa un riesgo elevado de incendios forestales en Estados Unidos durante las celebraciones del 4 de julio de 2026, lo que ha llevado a la imposición de prohibiciones y restricciones en varios estados y condados del país. Millones de personas se ven afectadas por estas medidas, en el marco de los festejos por el 250 aniversario de la independencia nacional. La importancia de este tema radica en la combinación de condiciones climáticas adversas, el volumen de población expuesta y el impacto potencial sobre la seguridad pública.

Según información de la agencia Associated Press, Utah se ha convertido en el primer estado en prohibir el uso de fuegos artificiales personales de manera estatal para esta fecha, tras la declaración de emergencia del gobernador Spencer Cox. Además, gobernadores de Colorado y Nuevo México han pedido abstenerse de utilizar pirotecnia doméstica, mientras que ciudades y condados de Oregón, Washington y el Suroeste han impuesto restricciones propias, junto con condados de Florida donde rigen prohibiciones de quema y uso de pirotecnia. Las decisiones se fundamentan en datos del National Interagency Fire Center y del U.S. Drought Monitor, organismos que advierten sobre el aumento de incendios recientes y el contexto de sequía.

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La adopción de estas medidas se produce tras una semana en la que se han reportado cientos de incendios en el oeste de Estados Unidos, facilitados por sequía, viento y temperaturas que exceden los promedios históricos. El National Weather Service sostiene que extensas áreas del territorio presentan distintos niveles de sequía, lo que ha generado una temporada de incendios más activa que en años anteriores, según la AP y análisis de Axios.

¿Por qué aumentan los incendios forestales durante el 4 de julio?

El 4 de julio es la fecha con mayor uso de fuegos artificiales en Estados Unidos, lo que genera un incremento notable de fuentes de ignición en entornos urbanos y rurales. Según Philip Higuera, profesor de ecología del fuego en la Universidad de Montana, citado por la AP, “los fuegos artificiales actúan como fuente de ignición, lo que explica el repunte anual de incendios durante el 4 de julio”. El National Interagency Fire Center estima que el 85% de los incendios forestales del país tiene origen en actividades humanas, incluidas las celebraciones con pirotecnia.

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En 2025, según la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), las lesiones por fuegos artificiales ascendieron a más de 13.000 casos, con 15 víctimas fatales y un impacto especial sobre menores de 24 años, de acuerdo con cifras recogidas por la CNN. La combinación de sequía, vegetación seca y condiciones de viento incrementa la probabilidad de que una chispa derive en un incendio de grandes dimensiones.

La sequía, el viento y las temperaturas por encima de los promedios históricos impulsaron una temporada de incendios más activa en el oeste de Estados Unidos. (New Jersey Department of Environmental Protection via AP)

¿Qué estados y ciudades han prohibido los fuegos artificiales por riesgo de incendios?

Las restricciones no son uniformes en todo el país y dependen tanto de la situación climática local como de las decisiones de las autoridades estatales y municipales. Según la Associated Press, Utah impuso una prohibición estatal total sobre fuegos artificiales personales en 2026. Colorado, Nuevo México, Oregón y Washington han dejado la decisión a los gobiernos locales, que en muchos casos han optado por cancelar espectáculos públicos o restringir el uso doméstico de pirotecnia.

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En Colorado Springs, un incendio en las estribaciones de las Montañas Rocosas destruyó más de 100 estructuras y forzó la cancelación del espectáculo oficial de fuegos artificiales, según la AP. En Florida, varios condados mantienen medidas estrictas contra la quema y uso de pirotecnia, basados en datos del National Interagency Fire Center. Otras ciudades, como Phoenix y localidades en California, han prohibido el uso de fuegos artificiales en parques y reservas naturales.

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales para el uso de fuegos artificiales?

Las autoridades federales, estatales y locales han emitido una serie de recomendaciones para reducir al mínimo los riesgos durante las celebraciones del 4 de julio. Entre las principales sugerencias, la National Safety Council y la U.S. Consumer Product Safety Commission destacan:

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Asistir a espectáculos profesionales organizados por las autoridades.

Comprar fuegos artificiales solo en negocios autorizados y certificados.

Leer y seguir todas las instrucciones de los fabricantes.

Disponer de un balde de agua para sumergir los residuos tras su uso.

No permitir que niños pequeños manipulen pirotecnia y supervisar siempre a los adolescentes.

Prestar atención a las alertas meteorológicas y a las restricciones locales vigentes.

Julie Heckman, directora de la American Pyrotechnics Association, recordó a la AP que “el público debe seguir las regulaciones locales y tomar precauciones adicionales este año debido a las condiciones climáticas adversas”.

Utah se convirtió en el primer estado en prohibir de forma estatal los fuegos artificiales personales tras la declaración de emergencia del gobernador Spencer Cox. (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

¿Qué consecuencias legales pueden enfrentar quienes ignoran las restricciones?

El inicio de un incendio, sea de manera intencional o accidental, constituye un delito sancionado con multas y cargos penales, según la National Interagency Fire Center. Las penas varían por jurisdicción, pero pueden incluir sanciones económicas elevadas y responsabilidades civiles por los daños ocasionados. Las autoridades han reforzado la vigilancia en los días previos y durante el 4 de julio, y en algunas ciudades, como Chino en California, se utilizan drones para detectar infracciones, según la CNN.

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En Arizona, está prohibido el uso de fuegos artificiales en espacios públicos cercanos a reservas naturales, con multas que pueden llegar hasta los 2.500 dólares, según informaron medios locales. Estas medidas buscan limitar los posibles daños y disuadir el uso no autorizado de pirotecnia.

¿Qué alternativas existen a los fuegos artificiales tradicionales?

En respuesta a las restricciones y al aumento del riesgo de incendios, varias ciudades han optado por espectáculos alternativos, como shows de drones, que no implican combustión ni riesgo de fuego. Según la Associated Press, estas alternativas han ganado popularidad y permiten mantener la celebración bajo condiciones seguras.

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A nivel nacional, el 250 aniversario de la independencia se celebrará con eventos oficiales en lugares emblemáticos como Washington D.C. y Mount Rushmore, donde se reforzará la presencia de equipos de emergencia y se aplicarán protocolos adicionales de seguridad, de acuerdo con la AP.

Las autoridades recomendaron asistir a espectáculos profesionales, revisar las restricciones locales y evitar que niños pequeños manipulen pirotecnia durante el 4 de julio. (Pete Caster/Lewiston Tribune vía AP, Archivo)

¿Qué deben hacer los ciudadanos antes y durante las celebraciones?

Las autoridades recomiendan a la población consultar la normativa vigente en su localidad antes de planificar cualquier actividad pirotécnica. La información actualizada suele estar disponible en los portales de los departamentos de bomberos, oficinas de manejo de emergencias y sitios gubernamentales locales.

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El National Weather Service y la American Pyrotechnics Association insisten en la importancia de la prevención, la vigilancia y el respeto a las restricciones. En palabras de Frank Wirth, jefe de bomberos de Alamosa, Colorado, “los fuegos artificiales son una causa de incendios, no hay duda al respecto”.

¿Cómo impactan estas restricciones en la celebración y qué se espera a futuro?

Las nuevas restricciones y recomendaciones afectan la manera en que millones de personas celebran el 4 de julio, en especial en las zonas bajo alerta por sequía e incendios. Las autoridades prevén mantener controles estrictos mientras persistan las condiciones climáticas desfavorables. El objetivo es reducir los riesgos y garantizar que los festejos puedan realizarse sin incidentes graves, protegiendo tanto a la población como al medio ambiente.

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