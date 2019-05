¿Por qué son tan utilitarios los números alrededor de las violencias contra las mujeres cis (no trans) y no los del suicidio, epidemia en curso que parece no permitirle a la dinámica periodística una consecución? ¿Qué cuentan los femicidios y qué sentencian los suicidios? "Cada día hay más" versus "No doy más", cifra de una formulación a investigar.