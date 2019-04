En los últimos días hemos recibido nuevos datos de pobreza para la Argentina, que ubican la cifra en poco más del 30% de la población viviendo en estas condiciones. Si bien no deberíamos esperar otra cosa, el dato representa un cachetazo de realidad que no deja indiferente a ninguno. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Por qué se produce esto en un país que en principio tiene todos los recursos como para no ser pobre?