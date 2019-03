Los países sunitas no dejarán de oponerse a Irán, y ciertamente no sacrificarán las relaciones con Washington por una cuestión que no afecta a sus intereses nacionales. Aunque hubiesen preferido que Trump no diga nada, para así ahorrarse el infortunio de tener que dar declaraciones pour la galerie, para consumo interno, no tienen razón para exagerar lo que en rigor se traduce como la confirmación de una realidad que puertas adentro ya era aceptada por todos.