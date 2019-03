Protestas contra un gobierno democrático bajo una excusa tributaria que termina con discursos antisemitas y xenófobos. ¿1932? No, París año 2019. En Buenos Aires hay quienes quieren replicar lo de los chalecos, aunque no dimensionan la parte odiosa. Miles de personas sostienen que la democracia ya probó no servir. ¿Explanada de La Piedad en 1930? No, 2019 en cualquier red social. Judíos destinatarios de cualquier responsabilidad por cualquier cosa. ¿Alemania de 1934? ¿Francia de fines del siglo XIX? ¿Italia del 1910? ¿Buenos Aires de 1919? No, Berlín, París, Roma y Buenos Aires en 2019.