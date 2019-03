Sin embargo, eso no alcanza. Los estudios más serios y tradicionales de opinión pública respaldan la estrategia que, hasta ahora, seguía la Casa Rosada. Un tercio de la sociedad parece acompañar a Macri y a sus ideas, no importa lo que este haga, no importa lo que pase en el país. Ese tercio no ha cedido ni siquiera en los peores momentos y no hay razón para que eso cambie de aquí a ocutubre. Otro tercio se comporta de la misma manera hacia Cristina Fernandez de Kirchner. No hay espacio para que se rompa esa dicotomía. Al final del camino hay dos y solo dos candidatos. Por malos o buenos, cuerdos o desequilibrados, honestos o corruptos que sean, esa dinámica está cristalizada y la aparición de Lavagna en estos dos meses no parece haberla quebrado. Le acercó, es cierto, algunos votos más al espacio peronista no K. Pero ni siquiera así es una amenaza.