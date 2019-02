Tamañas anomalías tuvieron un lógico eco muy crítico de la ciudadanía, la que también apreció que el órgano de contralor que tienen los jueces -el Consejo de la Magistratura- no trataba estos temas y, cuando lo hacía, era para no adoptar ninguna medida, con alguna aislada excepción ya que, con distintas justificaciones no se sometía a juicio a quienes tenían fundadas denuncias en su contra. Incluso, a instancias del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, de Usina de Justicia y otras ONG, llevó cabo auditorías sobre los juzgados federales, que arrojaron múltiples irregularidades, según pudo conocerse superficialmente, pero ningún estudio fue realizado para arribar a conclusiones que merecieran la adopción de medidas concretas para sanearlo y para juzgar a los responsables de ellas.