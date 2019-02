Pocas personas supieron esta breve pero intensa etapa emocional. Y entre ellos algunos me recomendaron que no lo contara «para no bajarme el precio». Porque no llegar a fin de mes es un fracaso y los exitosos no fracasan nunca, entonces si no contamos el fracaso, somos exitosos a la vista de los demás. Pago el café con tarjeta de crédito, pero vea usted qué bien que me va.