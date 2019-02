Es difícil imaginar con estos considerandos, que en definitiva son el "espíritu" de la norma (más la redacción del articulado contenido en el Anexo que no viene al caso discernir específicamente en este momento), que no estemos frente a la eventual confiscación de bienes o valores equivalentes (y no producto de ninguno de los delitos antecedentes), o de bienes o valores de terceros de buena fe que tengan un origen licito y que estén afectados irregularmente por una medida cautelar.