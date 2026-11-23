Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil

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Marjorie de Sousa niega haber recibido pensión alimenticia para su hijo Matías en años, en respuesta directa a los señalamientos de Julián Gil y su esposa Valeria Marín, quienes la acusaron de victimizarse al presentarse como madre soltera pese a existir, según ellos, una manutención vigente.

“No recibo absolutamente nada, hace muchísimos años no recibo absolutamente nada”, declaró la actriz venezolana ante la prensa, luego de días de silencio público tras la polémica desatada por su entrevista en Despierta América.

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El origen del conflicto: una entrevista sin mención a Julián Gil

El 18 de noviembre, Marjorie de Sousa acudió al programa Despierta América para promocionar su telenovela Infinito amor, protagonizada por Livia Brito y Gonzalo García Vivanco. Durante la charla habló sobre los retos de criar a su hijo Matías, de casi diez años, sin abordar el conflicto legal que mantiene desde hace años con el actor.

(Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)

“Una saca fuerzas de donde no te imaginas y espacio de donde no lo tienes porque, a veces, dejo de dormir para poder estar con mi hijo y poder cumplir como mamá”, expresó la actriz durante la emisión.

Julián Gil reclama en los comentarios de Instagram del programa

Julián Gil reaccionó en la publicación de Instagram de Despierta América con un mensaje que, según él, temía fuera eliminado. Cuestionó que los conductores no le preguntaran a De Sousa por qué él no puede convivir con Matías, nacido en enero de 2017.

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“¿Por qué Julián no puede ver a Matías? Esa es la pregunta que todos deberían hacerle a ella, así como me la hacen a mí frente a las cámaras, detrás de ellas y hasta en los pasillos de los canales. Yo siempre la contesto. ¿Y por qué ella no la contesta? Porque nadie se la hace”, escribió el actor en ese mismo comentario.

Instagram: @marjodesousa)

Gil agregó en la red social que la crianza del niño sin su presencia “ha sido decisión de ella” y que, pese a casi una década de distanciamiento, sigue esperando que De Sousa permita el acercamiento con su hijo.

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Valeria Marín acusa a Marjorie de Sousa de victimizarse

Valeria Marín, esposa de Gil, también se pronunció en los comentarios de la publicación en Instagram. La conductora deportiva calificó de “falta de respeto” que la actriz se presente como madre soltera.

“Ir con la bandera de madre ‘soltera’ es una falta de respeto a las verdaderas madres solteras; pensión hay. La decisión de maternar sola ha sido exclusivamente de ella”, escribió Marín en ese mismo hilo de comentarios.

La periodista deportiva generó polémica luego de su salida de TUDN. (IG Valeria Marín)

La conductora también reprochó que a Gil se le cuestione constantemente sobre el menor mientras que a De Sousa, según su señalamiento, “ni se acercan tantito al tema” en las entrevistas que concede.

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La actriz responde ante la prensa: “No recibo absolutamente nada”

Tras el mensaje genérico que publicó en sus redes sociales (“Caminando sin voltear atrás, enfocada y de la mano de Dios”), sin mencionar directamente a Gil, De Sousa rompió el silencio en un encuentro con medios.

“Ustedes son testigos de cómo me parto la madre, entonces no tengo nada que decir. No sé qué historia les contaron a ustedes, pero mi historia es bien diferente a la que ustedes tienen”, sostuvo la actriz, quien atribuyó a su trabajo profesional el sostén económico de su hijo.

Los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa figuran en una composición fotográfica con retratos individuales. (@marjodsousa @juliangil)

Gil respondió de nueva cuenta en los comentarios, esta vez con un mensaje dirigido directamente al niño. “Mati, dile a mami que papá puede pasar tiempo contigo. Te puedo buscar al colegio, te puedo llevar al futbol y conocerte, y así mamá tiene más tiempo para ella”, escribió el actor.

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El antecedente legal: una pensión del 20% fijada en 2018

En 2018, una prueba de ADN confirmó la paternidad de Julián Gil sobre Matías. Ese mismo año, un juez otorgó la custodia a De Sousa y fijó una pensión equivalente al 20% de los ingresos del actor, además de establecer un régimen de visitas.

En octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió que De Sousa sería la única responsable de las decisiones sobre el futuro del menor, fallo que mantiene vigencia en la disputa actual entre ambos.