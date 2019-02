No se trata de un proceso manipulado a favor de ciertos intereses. Maduro no ganó ningunas elecciones porque no existieron. En cambio, hubo una parodia electoral. Y como el usurpador Nicolás Maduro no ganó en ningunos comicios, a partir del 10 de enero las competencias de la presidencia se transfirieron automáticamente a la cabeza del Parlamento. Y Juan Guaidó asumió su responsabilidad. Lo hizo en un país acostumbrado a las faltas, a la irresponsabilidad y a la incompetencia. El 23 de enero, finalmente, se juramentó como presidente interino.