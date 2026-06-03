Nueva medida de la Dian generará cobros a los honorarios de miles de abogados, arquitectos y más trabajadores en Colombia

Lo esencial es que los profesionales cercanos al umbral de ingresos revisen periódicamente sus registros y busquen asesoría contable para evitar errores costosos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lanzó una ofensiva para exigir el cobro del IVA a honorarios profesionales en Colombia. La medida busca asegurar que profesionales independientes y miembros de juntas de calificación de invalidez cumplan con la obligación de facturar y pagar el impuesto, endureciendo el seguimiento sobre quienes exceden ciertos topes legales.

Como se recordará, en Colombia deben pagar el IVA los profesionales independientes, personas naturales que prestan servicios por honorarios y miembros de juntas de calificación de invalidez si superan los umbrales fijados por la ley.

PUBLICIDAD

El nuevo enfoque de la entidad responde al uso frecuente de mecanismos para evitar esta obligación, como el fraccionamiento de contratos y el abuso de cuentas de cobro. Los métodos permitían eludir los controles fiscales y mantenerse fuera del régimen de responsables de IVA. Ahora, gracias a la facturación electrónica, la entidad monitoriza en tiempo real los ingresos e identifica con precisión a los responsables del tributo.

Los métodos posibilitaban evitar los controles fiscales y quedar excluidos del régimen de responsables de IVA - crédito Dian

Dicha fiscalización reforzada impacta a abogados, ingenieros, arquitectos, contadores, consultores y cualquier profesional que, por sus servicios, reciba ingresos superiores a 3.500 unidades de valor tributario (UVT) o $183.309.000 en el año fiscal. El deber se aplica de igual forma a los que tienen más de una sede, oficina o establecimiento comercial, o a los que firman contratos de prestación de servicios que superan el umbral señalado.

PUBLICIDAD

“La Dian recordó que grava la prestación de servicios en el territorio nacional, excepto algunos excluidos expresamente por la ley”, puntualizó la entidad al referirse a la regulación vigente. El artículo 476 del Estatuto Tributario excluye ciertos servicios, pero no contempla a los honorarios de los miembros de las juntas de calificación de invalidez, que están sujetos al impuesto.

Lo esencial es que los profesionales cercanos al umbral de ingresos revisen periódicamente sus registros y busquen asesoría contable para evitar errores costosos.

La obligación también alcanza a quienes poseen varias sedes, oficinas o locales comerciales, así como a quienes firman contratos de prestación de servicios cuyo monto excede el umbral establecido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sanciones por incumplir la declaración y recomendaciones

No cumplir con la ley tributaria implica multas económicas y la acumulación de intereses diarios sobre los montos que no se paguen. Estos recargos pueden aumentar de manera notable la deuda en poco tiempo.

PUBLICIDAD

Por ello, es recomendable hacer una revisión exhaustiva de ingresos y obligaciones, y habilitarse como emisor electrónico de facturas si es necesario. Un acompañamiento profesional es clave para evitar dificultades legales y financieras ante la Dian.

IVA para juntas de calificación de invalidez: definición y regulación

Es de anotar que los honorarios en Colombia son la compensación que recibe una persona por brindar un servicio profesional, técnico o especializado. Los miembros de las juntas de calificación de invalidez no tienen vínculo laboral ni con el Estado ni con fondos de pensión; actúan como independientes y sus honorarios equivalen al salario mínimo mensual vigente, según determinó la Corte Constitucional.

PUBLICIDAD

Comprender correctamente las normas fiscales permite evitar sanciones o cargos adicionales - crédito Sena

La labor de estas juntas consiste en establecer el grado de invalidez de los afiliados a fondos de pensiones o a sistemas de riesgos laborales. “La entidad indicó que los honorarios recibidos por los miembros de las juntas de calificación de invalidez están gravados con el impuesto sobre las ventas”, señaló la Dian al aclarar el tratamiento tributario.

De igual forma, puntualizó que “estos profesionales no tienen la condición de servidores públicos ni una relación laboral con el Estado”. Por ende, los dictámenes que emiten generan pagos que, a diferencia de los salarios, no reciben exclusiones tributarias. Además, la Dian aclaró que el origen de los recursos con que se cubren los honorarios de estas juntas no cambia la obligación fiscal. El Consejo de Estado confirmó que no deben ser equiparadas a otros órganos de administración para efectos tributarios, por lo que el impuesto sigue siendo aplicable.

PUBLICIDAD

Así las cosas, interpretar de manera adecuada las disposiciones impositivas evita enfrentarse a sanciones o gravámenes adicionales. Una simple omisión puede derivar en obligaciones financieras considerables ante la administración tributaria. Entonces, ignorar los deberes fiscales representa riesgos inmediatos: las consecuencias económicas de infringir la normativa pueden extenderse más allá de lo esperado.