Todo lo que soy se lo debo a la UCV. No se trata de un simple agradecimiento corporativo o de un insensato vínculo irracional: soy un docente que encontró en la investigación literaria el sentido de su mundo. Enfermo de literatura, el hallazgo lo obtuve en los espacios de la Escuela de Letras. Pero no es solo eso. Tiene que ver con algo menos asible que el examen de una obra. La universidad logró sacarme de la populosa barriada en la que crecí —donde la pobreza lucía como un atavismo insuperable— y me permitió entender que algunos profesores tenemos una responsabilidad que supera cualquier gesto político. Resistir es una actitud moral cuando se juegan los valores civiles. Un bien, me parece, que debo arraigar en los que todavía persisten en el salón de clases.