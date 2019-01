Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que cesa en sus funciones en el otoño del hemisferio norte, ha confesado: " Tenía la sensación de que el continente estaba cada vez más unido. Sin embargo, durante los últimos diez años, cada vez me da más la impresión de que los europeos se están separando. Tenemos que asegurarnos de que estas divisiones no sean demasiado profundas". Juncker sugiere: " Los partidos tradicionales no pueden imitar a los populistas. Tenemos que dejar en claro que solo producen ruido y que no tienen ninguna propuesta específica que ofrecer para resolver los desafíos de nuestro tiempo".