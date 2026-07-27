Sheinbaum rechaza que el caso de huachicol contra Ernesto Ruffo sea “uso político” de la justicia tras señalamientos del PAN

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la investigación por presunto huachicol fiscal en la que está implicado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tenga un trasfondo político, como acusó el Partido Acción Nacional (PAN), y sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con pruebas suficientes para sustentar el caso.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos de dirigentes panistas, quienes acusaron al Gobierno federal de utilizar la justicia con fines políticos tras las acciones emprendidas contra el exmandatario estatal. Ante ello, Sheinbaum rechazó esa versión de manera categórica.

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La presidenta sostuvo que la investigación de la FGR no está centrada únicamente en Ruffo Appel, sino que forma parte de una indagatoria más amplia relacionada con una presunta red dedicada al contrabando de combustibles, esquema conocido como huachicol fiscal, mediante el cual se evade el pago de impuestos y se comercializan hidrocarburos de manera irregular.

“No, es falso, absolutamente falso (el uso político del caso). Y la Fiscalía dio muchísimas pruebas. No es solamente el exgobernador, sino, por lo menos, de ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano”, respondió Sheinbaum.

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Un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal. (Crédito: FGR)

No es la primera vez que la presidenta rechaza que exista una motivación política detrás del caso contra Ernesto Ruffo. Durante su conferencia matutina del pasado viernes, Sheinbaum aseguró que la investigación por presunto huachicol fiscal se originó a partir de las indagatorias realizadas por la FGR tras el aseguramiento de carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita.

La mandataria señaló que las investigaciones se desarrollaron durante aproximadamente un año y sostuvo que el Gobierno federal únicamente ha difundido la información presentada por la Fiscalía.

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“No tiene absolutamente nada que ver con un asunto político”, afirmó el viernes desde Cuernavaca, Morelos.

También explicó que las pesquisas no se limitan al exgobernador de Baja California, sino que abarcan a una presunta red dedicada al contrabando de combustible.

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La mandataria indicó que ya se habían ejecutado ocho órdenes de aprehensión y que las autoridades continúan identificando a empresas y empresarios que presuntamente participaron en la introducción y distribución ilegal de hidrocarburos.

Sheinbaum añadió que las investigaciones también buscan esclarecer cómo ingresaron al país diversos cargamentos de combustible mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

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Ruffo y otros siete implicados ya fueron vinculados a proceso

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que, el pasado 23 de julio, un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal.

El exgobernador enfrentará el proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, al igual que Ricardo “N” y José “N”. En tanto, Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” enfrentarán cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la organización introducía combustible al país mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas para ocultar la cantidad o el tipo de hidrocarburo transportado y así evadir el pago de impuestos. La dependencia estima que el esquema provocó un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

Como parte de las medidas derivadas de la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Ruffo. Según la carpeta de investigación, el exmandatario mantenía cuentas e instrumentos financieros en Intercam Grupo Financiero y BBVA, los cuales quedaron sujetos a las acciones de la autoridad financiera.

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