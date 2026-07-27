México
GoogleAgregar Infobae en Google

Pozos radiales, el plan de Sheinbaum para blindar el agua de Acapulco contra fenómenos naturales

La inversión incluye la construcción de dos pozos radiales junto al río Papagayo, con bombas especializadas capaces de funcionar aún bajo inundaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
Guardar

El gobierno federal puso en marcha un proyecto de pozos radiales para garantizar el abasto de agua en Acapulco ante futuros huracanes. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la estrategia este lunes y detalló que la obra busca evitar que los daños sufridos tras los recientes desastres naturales vuelvan a repetirse.

La inversión incluye la construcción de dos pozos radiales junto al río Papagayo, con bombas especializadas capaces de funcionar aún bajo inundaciones. El objetivo es mantener el suministro de agua durante emergencias y proteger a miles de familias que dependen de la red hidráulica local. Según el gobierno, este modelo de infraestructura se acompaña de la rehabilitación de tanques y tuberías en la zona rural y urbana del municipio.

PUBLICIDAD

La presidenta expuso que la decisión de implementar pozos radiales surgió tras constatar que los anteriores sistemas de extracción colapsaron por completo tras el paso de los huracanes Otis y John. En esa ocasión, las bombas quedaron inutilizadas y los pozos tradicionales se asolvaron, lo que interrumpió el abasto durante semanas.

Pozos radiales: cómo funcionan y por qué son diferentes

La mandataria explicó que, a diferencia de los pozos convencionales, los pozos radiales extraen agua del subsuelo alimentado por el río Papagayo, pero cuentan con un sistema de filtración y bombeo elevado. Las bombas están instaladas a entre nueve y once metros de altura, fuera del alcance directo de inundaciones, y pueden operar sumergidas si es necesario. Esta configuración permite mantener el servicio incluso si el cauce del río se desborda.

PUBLICIDAD

Sheinbaum subrayó que la obra incluye, además, la construcción de tanques de almacenamiento en los puntos altos de Acapulco. Estos depósitos permiten distribuir el líquido por gravedad, asegurando presión suficiente para llegar a los hogares ubicados en las zonas montañosas. El sistema pretende resolver la distribución irregular que durante años ha afectado a colonias que solo recibían agua por tandeo.

La presidenta señaló: “El objetivo es que aunque venga una situación de fenómeno natural como un huracán, los pozos permanezcan funcionando”. Agregó que esta infraestructura es resultado de un trabajo coordinado entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y autoridades municipales, con una inversión catalogada como “muy importante” por el ejecutivo federal.

Reconstrucción hidráulica y saneamiento: objetivos a corto y mediano plazo

El proyecto, presentado en la conferencia matutina del lunes, contempla la rehabilitación de toda la red de agua potable. Las autoridades informaron que se construirán nuevos tanques en distintas zonas altas para abastecer a la población rural y urbana, donde la red actual está conformada en gran parte por mangueras colocadas por los propios habitantes.

Sheinbaum anunció que además de los pozos radiales se modernizarán las plantas de tratamiento. Antes de los huracanes, Acapulco contaba con veinticuatro plantas, pero solo algunas siguen operando hoy. El plan es dejar nueve plantas en funcionamiento óptimo, dotadas de protecciones adicionales contra inundaciones y fenómenos meteorológicos.

La mandataria remarcó que el saneamiento ambiental forma parte del enfoque integral. Se construye una planta de separación de residuos para reducir la contaminación y se ejecutan obras de desazolve en los ríos, como el Canal del Muerto en la colonia Renacimiento. También se rehabilitan caminos rurales para mejorar el acceso a las comunidades más alejadas.

El gobierno federal destacó que el abastecimiento de agua potable beneficiará especialmente a quienes viven en la montaña, donde las condiciones de precariedad y la falta de infraestructura han limitado el desarrollo durante décadas. “A toda esa zona se le va a dar agua potable con buenas redes y también se va a rehabilitar todo el camino para mejorar la calidad de vida”, puntualizó la presidenta.

La estrategia de pozos radiales se presenta como una solución de largo plazo para el abasto y la seguridad hídrica en Acapulco. El gobierno considera que la infraestructura instalada permitirá resistir el embate de futuros huracanes y mantener el servicio para cientos de miles de habitantes del puerto y su zona rural.

Temas Relacionados

PozosConaguaAcapulcoFenómenos naturalesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

La artista causó revuelo al mostrar su respaldo a dos habitantes del reality mediante sus redes sociales

Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

Sheinbaum rechaza que el caso de huachicol contra Ernesto Ruffo sea “uso político” de la justicia tras señalamientos del PAN

La presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República presentó pruebas sobre una red de contrabando de combustible y afirmó que la investigación no se limita al exgobernador de Baja California, sino que involucra al menos a ocho personas detenidas

Sheinbaum rechaza que el caso de huachicol contra Ernesto Ruffo sea “uso político” de la justicia tras señalamientos del PAN

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

En el material se observa un grupo de hombres con armas largas y equipo táctico, quienes exigieron a David Monreal “no traicionarlos”

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

Tres ingredientes de tu cocina que limpian el excusado mejor que cualquier producto del súper

La Facultad de Química de la UNAM y universidades estadounidenses respaldan el uso de tres ingredientes de cocina para limpiar el excusado sin químicos agresivos, siempre que se usen en el orden correcto

Tres ingredientes de tu cocina que limpian el excusado mejor que cualquier producto del súper

Niños y jóvenes “perderán 20 años de su vida en redes sociales”: proponen nueva campaña de concientización

Una especialista explicó que el uso problemático de la tecnología puede alterar la producción de dopamina y afectar funciones como la atención, el control de impulsos y la toma de decisiones

Niños y jóvenes “perderán 20 años de su vida en redes sociales”: proponen nueva campaña de concientización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: capturan en CDMX a dos sospechosos del asesinato de dos hombres en La Magdalena Contreras

Decomisan 143 tragamonedas, droga y cámaras clandestinas en Sonora y Michoacán

Quién es el “Cebollo”, presunto operador de Los Mayos y objetivo prioritario detenido en Colima

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

Estos son los habitantes favoritos de Kenia Os en La Casa de los Famosos México 2026

La presunta citación judicial que pondría a Masad Altamimi en riesgo de abandono en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026: los seis participantes que ya se coronaron como los galanes de la temporada

Gala Montes despotrica contra Mario Bezares y Eleazar Gómez recordando sus pasados en prisión: “El encierro”

Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos

DEPORTES

México brilla con par de medallas de oro dentro del Esquí Acuático en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México brilla con par de medallas de oro dentro del Esquí Acuático en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Selección Mexicana Femenil de Hockey sobre Césped debuta con victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Prisca Awiti reacciona a su medalla de plata obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Cuál es el sueldo de Israel Reyes en América, defensa mexicano que interesa a la Roma de Italia

América Femenil consigue un nuevo título al ganar el Campeón de Campeonas frente a Tigres