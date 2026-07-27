Pozos radiales, el plan de Sheinbaum para blindar el agua de Acapulco contra fenómenos naturales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

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El gobierno federal puso en marcha un proyecto de pozos radiales para garantizar el abasto de agua en Acapulco ante futuros huracanes. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la estrategia este lunes y detalló que la obra busca evitar que los daños sufridos tras los recientes desastres naturales vuelvan a repetirse.

La inversión incluye la construcción de dos pozos radiales junto al río Papagayo, con bombas especializadas capaces de funcionar aún bajo inundaciones. El objetivo es mantener el suministro de agua durante emergencias y proteger a miles de familias que dependen de la red hidráulica local. Según el gobierno, este modelo de infraestructura se acompaña de la rehabilitación de tanques y tuberías en la zona rural y urbana del municipio.

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La presidenta expuso que la decisión de implementar pozos radiales surgió tras constatar que los anteriores sistemas de extracción colapsaron por completo tras el paso de los huracanes Otis y John. En esa ocasión, las bombas quedaron inutilizadas y los pozos tradicionales se asolvaron, lo que interrumpió el abasto durante semanas.

Pozos radiales: cómo funcionan y por qué son diferentes

La mandataria explicó que, a diferencia de los pozos convencionales, los pozos radiales extraen agua del subsuelo alimentado por el río Papagayo, pero cuentan con un sistema de filtración y bombeo elevado. Las bombas están instaladas a entre nueve y once metros de altura, fuera del alcance directo de inundaciones, y pueden operar sumergidas si es necesario. Esta configuración permite mantener el servicio incluso si el cauce del río se desborda.

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Sheinbaum subrayó que la obra incluye, además, la construcción de tanques de almacenamiento en los puntos altos de Acapulco. Estos depósitos permiten distribuir el líquido por gravedad, asegurando presión suficiente para llegar a los hogares ubicados en las zonas montañosas. El sistema pretende resolver la distribución irregular que durante años ha afectado a colonias que solo recibían agua por tandeo.

La presidenta señaló: “El objetivo es que aunque venga una situación de fenómeno natural como un huracán, los pozos permanezcan funcionando”. Agregó que esta infraestructura es resultado de un trabajo coordinado entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y autoridades municipales, con una inversión catalogada como “muy importante” por el ejecutivo federal.

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Reconstrucción hidráulica y saneamiento: objetivos a corto y mediano plazo

El proyecto, presentado en la conferencia matutina del lunes, contempla la rehabilitación de toda la red de agua potable. Las autoridades informaron que se construirán nuevos tanques en distintas zonas altas para abastecer a la población rural y urbana, donde la red actual está conformada en gran parte por mangueras colocadas por los propios habitantes.

Sheinbaum anunció que además de los pozos radiales se modernizarán las plantas de tratamiento. Antes de los huracanes, Acapulco contaba con veinticuatro plantas, pero solo algunas siguen operando hoy. El plan es dejar nueve plantas en funcionamiento óptimo, dotadas de protecciones adicionales contra inundaciones y fenómenos meteorológicos.

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La mandataria remarcó que el saneamiento ambiental forma parte del enfoque integral. Se construye una planta de separación de residuos para reducir la contaminación y se ejecutan obras de desazolve en los ríos, como el Canal del Muerto en la colonia Renacimiento. También se rehabilitan caminos rurales para mejorar el acceso a las comunidades más alejadas.

El gobierno federal destacó que el abastecimiento de agua potable beneficiará especialmente a quienes viven en la montaña, donde las condiciones de precariedad y la falta de infraestructura han limitado el desarrollo durante décadas. “A toda esa zona se le va a dar agua potable con buenas redes y también se va a rehabilitar todo el camino para mejorar la calidad de vida”, puntualizó la presidenta.

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La estrategia de pozos radiales se presenta como una solución de largo plazo para el abasto y la seguridad hídrica en Acapulco. El gobierno considera que la infraestructura instalada permitirá resistir el embate de futuros huracanes y mantener el servicio para cientos de miles de habitantes del puerto y su zona rural.