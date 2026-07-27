Ella es La Parce, la ‘streamer’ colombiana que ganó el primer combate de La Velada del Año VI organizada por Ibai Llanos

La creadora de contenido colombiana Valeria Solano, conocida como La Parce, conquistó el primer combate de La Velada del Año VI en Sevilla al imponerse por decisión dividida sobre la española Fabiana Sevillano, logrando así que Colombia se llevara el cinturón en uno de los eventos digitales más vistos y comentados del año - crédito @IbaiLlanos / Youtube

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La Velada del Año VI reunió a miles de espectadores en el estadio La Cartuja de Sevilla y a millones más a través de la transmisión en línea la noche del sábado 25 de julio de 2026.

La velada es un evento anual de boxeo aficionado, música en vivo y entretenimiento organizado por el famoso creador de contenido español Ibai Llanos. Se transmite en vivo de manera gratuita a través de su canal oficial de Twitch desde el 2021.

Este año, desde el arranque, el primer combate captó la atención de todos. Valeria Solano, conocida en redes sociales como La Parce, logró imponerse en un duelo reñido frente a la española Fabiana Sevillano. Los jueces dictaminaron un resultado ajustado de 3-2 a favor de la colombiana, que celebró alzando el primer cinturón de la noche para su país.

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La Parce celebró su victoria en La Velada del Año VI tras superar a Fabiana Sevillano por decisión dividida en Sevilla - crédito _laparce_ / Instagram

La pelea, disputada a tres asaltos de dos minutos, mostró desde el inicio la iniciativa de La Parce, quien marcó el ritmo al conectar más golpes y aprovechar su velocidad. Fabiana, respaldada por el público local, respondió con fuerza y mantuvo la tensión hasta la última campana, pero la decisión dividida favoreció a la visitante.

El enfrentamiento entre La Parce y Fabiana Sevillano tuvo un trasfondo particular. Originalmente, el duelo estaba previsto entre Juan Guarnizo y Pablo Vera, exparejas de ambas competidoras. La rivalidad, finalmente, se trasladó al cuadrilátero entre las dos creadoras de contenido, aumentando la expectación alrededor del combate.

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Durante la pelea, se vivieron momentos de gran intensidad y otros de provocación. En más de una ocasión, La Parce bailó en el ring, bajando la guardia para desafiar a su oponente, lo que generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos aplaudieron la actitud de la colombiana, mientras otros vieron en ello una falta de respeto hacia la rival.

Tras el combate, ambas competidoras sellaron el respeto mutuo con un abrazo y mensajes de deportividad en redes sociales - crédito _laparce_ / Instagram

Al anunciarse el resultado, los rostros en el ring reflejaron la tensión vivida. Fabiana rompió en llanto y se fundió en un abrazo con su entrenador, mientras La Parce también dejó caer lágrimas, esta vez de alegría. Ambas combatientes sellaron el final con un gesto de deportividad, abrazándose delante de las cámaras.

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Poco después, La Parce compartió su triunfo con sus seguidores en redes sociales: “¡Lo hicimos! Tenemos el primer cinturón de La Velada para Colombia. Gracias a todos los que hicieron parte de este proceso. Siempre se puede”, escribió en Instagram acompañada de símbolos patrios.

Quién es La Parce, la ganadora colombiana de La Velada del Año VI

Valeria Solano nació en Cúcuta y vive en Medellín. Su trayectoria en internet comenzó durante la pandemia de 2020, cuando decidió transmitir partidas de videojuegos, especialmente Call of Duty, en plataformas como Twitch. Su estilo directo y auténtico le permitió construir una comunidad fiel, a la que bautizó como los parceritos.

La participación de La Parce en el evento organizado por Ibai Llanos fue seguida por millones de espectadores en todo el mundo - crédito _laparce_ / Instagram

Actualmente, La Parce cuenta con más de 654 mil seguidores en Instagram y supera el millón en TikTok. Su contenido abarca desde videojuegos hasta aspectos de su vida personal, permitiéndole mantener una relación cercana con su audiencia.

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A lo largo de su carrera digital, La Parce también ha sido noticia por su relación con el streamer Juan Guarnizo. Aunque ambos oficializaron su noviazgo este año, los rumores sobre una ruptura aparecieron en abril, coincidiendo con la preparación para La Velada del Año VI.

La propia Valeria reconoció que vivía un momento personal difícil tras la ruptura, pero aseguró que seguiría adelante con el compromiso: “De depender solo de mí, no tendría cuerpo para pelear, pero seguiré adelante por compromiso contractual”, confesó en sus redes sociales.

El significado de la victoria y la reacción de las protagonistas

El triunfo de Valeria Solano marcó el primer cinturón de La Velada obtenido por una representante colombiana - crédito _laparce_ / Instagram

El triunfo de La Parce en Sevilla fue más allá de lo deportivo. La creadora de contenido se convirtió en la primera colombiana en levantar el cinturón en La Velada del Año, un logro que celebró como un hito para su país y su comunidad de seguidores.

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La rivalidad previa no impidió que, tras el combate, ambas luchadoras dieran una muestra de respeto mutuo. Fabiana Sevillano compartió un vídeo en sus redes abrazando a La Parce, acompañado del mensaje: “Ante todo respeto y deportividad”. En la publicación, añadió: “Eres una dura, parce”, confirmando que la competencia no borró la camaradería.

La Velada del Año VI: cifras y protagonistas

La Velada del Año VI reunió a 20 creadores de contenido de distintos países para disputar diez combates en el estadio La Cartuja, acompañados de conciertos y un despliegue técnico sin precedentes. El evento, que nació en 2021, ha visto pasar por su ring a figuras como Spursito, AriGameplays, Viruzz, LOLiTO FDEZ y muchos otros.

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