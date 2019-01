Para colmo, la asunción del señor Jair Bolsonaro. Instalado en el Palácio do Planalto por las trasnacionales y las brasileras del agronegocio, después de cumplir con las formalidades del voto, entre sus primeras medidas designó a Tereza Cristina da Costa, ministra de Agricultura apodada por los ruralistas como la "Musa del Veneno". La que además tiene deudas millonarias con bancos de Brasil por créditos para emprendimientos agropecuarios que no pagó. La exdiputada fue autora e impulsó varias iniciativas en el Congreso, tales como el favorecimiento del uso de agrotóxicos, el cultivo de transgénicos, apoyó la no prohibición del glifosato y defendió la explotación de los recursos naturales en las zonas protegidas de la Amazonia. Ya designada, el mismo día recibió, por un decreto presuntamente inconstitucional, el poder de "delimitar los territorios indígenas" hasta ahora en manos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).