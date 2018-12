Un proyecto de reconstrucción de la Argentina no puede eludir este diagnóstico: sin duda, el punto de partida es frenar el saqueo en sus distintas manifestaciones. Porque no es cierto que no haya salida posible ante el fracaso de la globalización neoliberal: los impulsores del neoliberalismo, Estados Unidos e Inglaterra, son ahora proteccionistas; Francia está incendiada y los otros europeos no están mejor. Se impone así un riguroso debate acerca de nuestro futuro, ante un Occidente que atraviesa una profunda crisis política, económica, social y de valores humanos.