No es tiempo, no es forma, no es digno y tal vez hasta no sea lícito lucrar en dinero, en especies o en honores, con la tragedia. Uno o mil recursos de amparo no podrán contrarrestar la irremediable realidad. No podemos ampararnos judicialmente contra el anochecer, contra el frío o contra la lluvia. Reclamemos justicia, no pidamos magia.