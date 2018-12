Hace 35 años que el sistema político como tal no fue jaqueado ni alterado, eso es un logro. El déficit reside en que los presidentes de la democracia no pudieron cumplir con sus promesas electorales. La sociedad argentina no ha logrado hacer realidad aquello de "con la democracia se come, se educa y se cura". Tampoco la revolución productiva logró duplicar chimeneas y con ello puestos laborales, ocurrió lo contrario. Tampoco la pobreza fue abatida por la justicia social. Tampoco el mundo posibilitó la llegada de brotes verdes.