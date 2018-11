Roger Waters no es apenas un adherente al BDS sino uno de sus miembros más prominentes. No solamente ha tomado una postura personal de no ir a tocar al Estado judío, sino que también ha presionado a otros músicos para que desistan de tocar allí. Boicotear a Israel es su propia gesta personal. Así, queda en compañía de judíos antisionistas como Ilán Pappe, Naomi Klein y Judith Butler y de conocidos islamistas como el clérigo sirio Omar Bakri, el titular de Electronic Intifada Alí Abunimah y el Líder Supremo de Irán, Alí Khamenei, entre muchos otros.