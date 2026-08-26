Corrupción en el Ejército Nacional: capturan a ocho militares activos y un retirado por presunto peculado y falsedad en documentos

El Ejército Nacional de Colombia confirmó la captura de ocho militares activos y un retirado por peculado por apropiación y falsedad en documento público - crédito Colprensa

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El Ejército Nacional de Colombia confirmó la captura de ocho militares en servicio activo y un retirado, señalados de cometer peculado por apropiación y falsedad en documento público.

La operación, coordinada por el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se ejecutó tras una investigación de más de 18 meses sobre presuntos manejos administrativos indebidos y corrupción en distintas regiones del país.

Un operativo coordinado tras meses de investigación

La detención de nueve miembros del Ejército Nacional representa uno de los operativos más significativos de los últimos meses en materia de corrupción dentro de las fuerzas armadas.

Según el comunicado oficial de la institución, las capturas se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta, luego de que las pesquisas identificaran conductas asociadas a manejos irregulares de recursos y trámites administrativos.

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El operativo fue coordinado por el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tras más de 18 meses de investigación por corrupción - crédito prensa Ejército

Entre los capturados figuran tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero en servicio activo, así como un sargento primero retirado. La investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió establecer la presunta participación de los uniformados en actividades que vulneran el marco jurídico y los principios institucionales de la fuerza.

Los delitos: peculado por apropiación y falsedad documental

De acuerdo con la normativa colombiana, el peculado por apropiación se configura cuando un servidor público se apropia de recursos estatales para beneficio propio o de terceros.

Por su parte, la falsedad en documento público implica la alteración o fabricación de documentos oficiales, lo que facilita la realización de trámites ilegales o encubre irregularidades en los procesos administrativos.

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Las capturas se realizaron por órdenes judiciales de la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta ante presuntos manejos irregulares de recursos y trámites administrativos - crédito prensa Ejército Nacional

Las autoridades señalaron que durante más de año y medio de investigaciones se lograron documentar diversas modalidades de irregularidades en el manejo de bienes y recursos asignados al Ejército Nacional. La pesquisa también evidenció posibles redes de complicidad y omisión de controles internos en distintas unidades militares.

Reacción oficial y procesos disciplinarios internos

El Ejército Nacional difundió un comunicado en el que resalta su política de cero tolerancia ante la corrupción y su compromiso con la transparencia.

“Como muestra de transparencia y legitimidad institucional, el Ejército Nacional, a través del Gaula Militar y de manera articulada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, efectuaron las capturas de ocho militares activos y un militar retirado”, recoge el texto oficial.

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La institución castrense informó que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades encargadas de formalizar la judicialización. Paralelamente, se iniciaron trámites disciplinarios y administrativos para garantizar el debido proceso y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Entre los detenidos hay tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero, un sargento viceprimero y un sargento primero retirado del Ejército Nacional - crédito prensa Ejército Nacional

Otros procesos judiciales afectan a la institución militar

El reciente operativo se suma a otros casos judiciales que involucraron a altos mandos del Ejército Nacional. La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al general Federico Mejía por ordenar la libertad de un presunto traficante de cocaína en el departamento del Cauca. Los delitos atribuidos en este proceso incluyen prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

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La seguidilla de investigaciones y capturas pone bajo escrutinio la gestión de los militares y los mecanismos de control interno en las Fuerzas Armadas. Entidades como la Policía Nacional y la Fiscalía reiteraron su compromiso con la lucha contra la corrupción y la depuración institucional.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de los militares detenidos ni detalles específicos sobre las operaciones bajo investigación. Los próximos pasos corresponden a la legalización de las capturas y a la continuación de los procesos judiciales y disciplinarios.

En el comunicado oficial, el Ejército Nacional reiteró que mantendrá su postura de rechazo absoluto a cualquier conducta ilegal por parte de sus miembros, sean militares o civiles.

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