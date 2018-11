Por eso existe la denominada Doctrina Social de la Iglesia, y los papas claman por la justicia social. Por eso Francisco "milita" por la causa de los pobres, no para imponer a uno u otro sistema social (aunque pueda criticar sistemas, o aspectos de ellos, que, en si mismos, generan exclusión) o mucho menos a uno u otro partido político, sino para que los Bartimeo de hoy y de siempre no se queden sin ver y fuera del camino. Francisco simplemente prepara el banquete, sirve la mesa, y sale a los campos para invitar a todos a participar del pan y vino de la justicia. De la justicia entendida como ágape, un gran banquete que requiere que los frutos de la tierra y del trabajo de las mujeres y los hombres no se agoten por el mal uso provocado por el "productismo", consumismo y afán de lucro desenfrenados: la sociedad del descarte, de cosas y de humanos como si fuesen cosas.