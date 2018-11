Notemos que el "de manera alguna" no está en el texto de la similar norma de la Constitución de Estados Unidos, que, sin tal agregado, sería una traducción textual de la versión inglesa: "…The judges…(shall) receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office" (Art. II, Secc 1; las mayúsculas son del original).