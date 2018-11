Para terminar, acercamos algunas recomendaciones para padres y madres que quieran salir airosos de esta verdadera prueba de resistencia que implica tener un hijo o hija egresando del secundario. Estar presentes sin invadir, atentos a las necesidades y diferenciando urgencias de caprichos. Ser receptivo a las demandas: saber decir "no", pero también permitirnos el sí cuando corresponda. Poder reconducir y no tener miedo de pedir perdón, en la seguridad de que aceptar nuestros errores es una manera de promover acercamientos. La regulación emocional, propia y de los demás miembros del grupo familiar debe ser tenida como objetivo primordial. Desarrollar la empatía y recordar que el éxito de los hijos no repara el fracaso de los padres. Dosificar la participación en grupos de Whatsapp. Y, finalmente, mirar la realidad circundante para que opere siempre como punto de anclaje y referencia, confiando y acompañando con delicada firmeza desde nuestro rol de adultos.