¿Qué debemos hacer como país ante estos desafíos? Hay tres maneras de responder ante estas situaciones. La primera es ignorarlas, pretender que no existen o incluso negarlas. La segunda es aceptar que estos desafíos existen y tratar de hacer lo mejor para no empeorar aún más las cosas. Por último, la opción más compleja de todas, que implica no solo aceptarlos sino resolverlos, tomando el liderazgo e invirtiendo en desarrollar soluciones innovadoras para contrarrestarlos. Los países que generalmente se vuelcan de lleno a esta tercera opción y ponen como objetivo superarlos son la excepción. Pero son estos países, en definitiva, los que van a hacer una diferencia no solamente cualitativa en el estándar de vida de sus ciudadanos, sino también van a mejorar sus economías maximizando su capacidad de generar mayores ingresos. ¿Cómo? Creando nuevas oportunidades comerciales, atrayendo inversión, generando nuevos y mejores puestos de trabajo y transformando así sus economías.