En primer lugar, se introduce una modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna sanción penal). Esta posibilidad consiste en una notable novedad, ya que la eximición de prisión no está prevista en el Código Penal actual. En el nuevo Código Penal sólo se contempla esta circunstancia para este único supuesto (aborto cometido por la propia mujer).