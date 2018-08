Me quedo reflexionando sobre si estos abordajes y supradiseños institucionales sirven para algo. De verdad lo pienso. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables de Naciones Unidas, y su Agenda 2030, dentro de la cual la educación ocupa solo una partecita, ¿favorecen en algo la solución de problemas reales, concretos, palpables, fácilmente verificables en las escuelas y en los niños? ¿Es necesario crear un ODS n°4-Educación 2030 para entender lo que hay que hacer? ¿Acaso no es obvio? ¿Acaso no hay suficientes leyes y recursos de todo tipo disponibles para gestionar mejor lo que actualmente se hace mal? ¿Acaso si los gobiernos administrasen bien sus recursos, diseñasen apropiadamente sus políticas, controlasen celosamente su ejecución y sus logros, e informasen con claridad y prontitud a sus ciudadanos, serían necesarios diseños engorrosos y de múltiples capas administrativas como la que propone el acuerdo de Cochabamba?