Tiene síndrome de Down, aprendió a manejar con videojuegos y hoy compite oficialmente en karting

Lucas Tomasi, joven de Tandil con síndrome de Down, obtuvo la primera licencia nacional argentina para competir oficialmente en karting

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Lucas Tomasi tiene síndrome de Down y compite en karting. El joven de Tandil se convirtió en el primer piloto argentino con esta condición en obtener una licencia nacional para participar oficialmente en competencias de automovilismo, después de atravesar un proceso que no tenía antecedentes dentro de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

En agosto de 2025, su padre, Mauricio Tomasi, presentó la solicitud ante el organismo encargado de otorgar las licencias deportivas en el país. Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, explicó que el primer desafío fue determinar cómo evaluar un caso para el que no existía un procedimiento previo.

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“Cuando empezamos con todo este tema, nos anoticiamos de que no había antecedentes”, contó Mauricio. A partir de entonces, la familia completó una serie de estudios y evaluaciones que incluyeron una radiografía cervical, un ecodoppler, una ergometría, controles oftalmológicos y un test psicológico.

El análisis no quedó limitado a los informes médicos. En diciembre de 2025, Lucas participó de una clínica en el kartódromo del Autódromo de Buenos Aires, donde fue observado en pista por Fernando Croceri, vicepresidente de la Asociación Argentina de Volantes e integrante de la CDA. “Los informes que él pasó fueron muy positivos. Lo vio con condiciones”, explicó su padre.

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Lucas Tomasi completó radiografía cervical, ecodoppler, ergometría, controles oftalmológicos y un test psicológico para obtener la habilitación (Infobae en Vivo)

La licencia médica nacional llegó en junio de 2026, después de que la familia completara los requisitos solicitados. Con esa habilitación, Lucas pudo continuar su participación en la categoría escuela de Kart Plus, en Zárate, junto al equipo Ibarra Competición.

Cómo se preparó para competir

El vínculo de Lucas con el automovilismo comenzó mucho antes del trámite de la licencia. Desde chico acompañaba a su padre, que trabaja desde hace décadas en el ambiente de las carreras de Tandil, y en abril de 2025 tuvo la posibilidad de probar por primera vez un karting.

Walter Repetti y su hijo Uriel le facilitaron un vehículo para esa primera experiencia en el circuito de tierra de Tandil. “Realmente nos sorprendió su accionar en la pista, su manera de manejar”, recordó Mauricio.

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Después llegaron las pruebas en Tandil y Balcarce, sobre tierra y asfalto, hasta su primera competencia, en abril de 2026. Lucas nunca había manejado otro vehículo y, según explicó su padre, comenzó a familiarizarse con la conducción a través de los videojuegos.

Lucas Tomasi probó un karting por primera vez en abril de 2025 en el circuito de tierra de Tandil, con un vehículo facilitado por Walter y Uriel Repetti (Lucas Tomasi)

Hoy compite con un motor estacionario de 6,5 HP y alcanza, de acuerdo con Mauricio, velocidades de entre 80 y 85 kilómetros por hora.

Para su familia, la condición de Lucas nunca fue suficiente para determinar si podía o no practicar la actividad. “Los prejuicios los tenemos los grandes. Él no tiene miedo”, sostuvo Mauricio.

El karting es una disciplina de riesgo y la familia también debió contemplar ese aspecto durante el proceso. Para Mauricio, la seguridad pasa por la preparación y el cumplimiento de las condiciones de competencia. “Si vos lo hacés adecuadamente y sabiendo lo que tenés que hacer, no es un peligro, es un deporte como cualquier otro”, afirmó.

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Un contexto internacional que también está cambiando

El caso de Lucas se produce mientras el automovilismo internacional desarrolla nuevas herramientas para ampliar la participación de personas con discapacidad. La FIA publicó en 2023 sus Karting Guidelines for Drivers with Disabilities, que contemplan distintos niveles de adaptación según las necesidades de cada piloto.

Lucas Tomasi compite con el equipo Ibarra Competición en un kart de motor estacionario de 6,5 HP que alcanza entre 80 y 85 kilómetros por hora (Lucas Tomasi)

En marzo de 2026, además, la FIA aprobó un asiento de karting con una estructura de protección específica para pilotos con discapacidad. El dispositivo incorpora puntos adicionales para quienes necesitan sistemas de sujeción que aporten mayor estabilidad del torso y fue homologado para competencias que se desarrollen bajo las pautas de la federación.

Ese contexto internacional contrasta con lo que ocurrió cuando la familia Tomasi presentó la solicitud en Argentina: dentro de la CDA no existía un antecedente de un piloto con síndrome de Down que hubiera iniciado un trámite para obtener una licencia. Por eso, el caso de Lucas requirió combinar estudios médicos con una evaluación concreta de sus condiciones para manejar y competir.

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La habilitación finalmente llegó y Lucas continúa sumando carreras. La próxima fecha prevista en Tandil, el 26 y 27 de septiembre, será una competencia más dentro de su calendario y, al mismo tiempo, una nueva instancia para un piloto que ya dejó establecido un antecedente dentro del automovilismo argentino.

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