La existencia de una condena judicial en su contra no fue obstáculo para que los erpianos detenidos en Honduras 4183 cobraran también indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado, en el marco de otra "ley reparatoria", la nº 24043. La oportunidad se les presentó cuando en la Argentina se instaló el proceso de "Memoria, Verdad y Justicia", lo que nos explica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Horacio Verbitsky: "En la aplicación de la ley surgieron nuevos inconvenientes que debieron ser resueltos. Uno de estos problemas fue que muchas de las personas que reclamaban el cobro de la reparación tenían juicios penales iniciados en su contra. Es decir que su detención no obedecía al dictado del estado de sitio sino a (…) haber cometido delitos (…) en el marco de la lucha armada (…) Aunque la intención del gobierno era anterior a la sanción de la ley, este tema no fue incluido en el proyecto legislativo porque iba a generar una fuerte polémica y oposición que difícilmente pudiera ser superada (…) la dirigencia política no estaba dispuesta a otorgar una compensación a quienes estaban acusados de cometer delitos (…) esta categoría de presos no fue incluida en la ley, pero se dictaminó posteriormente de manera favorable al cobro del beneficio a través de resoluciones administrativas de la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales".