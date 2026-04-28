Seis menores fueron hallados en estado de abandono en el sur de Bogotá: dos de ellos deambulaban por la calle durante la madrugada

Seis menores en condiciones de abandono fueron rescatados en Usme. Dos de ellos estaban solos en vía pública - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El hallazgo de cuatro menores solos en una vivienda de la localidad de Usme, sur de Bogotá, llevó a la intervención inmediata de las autoridades, que también encontraron a otros dos niños en la vía pública durante la madrugada. La situación activó los protocolos de protección infantil en el lugar.

La acción policial inició cuando uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales realizaban patrullajes en el barrio Antonio José Sucre alrededor de las 2:00 a. m. Durante el recorrido, los agentes se toparon con dos menores que permanecían sin la supervisión de un adulto responsable en plena calle. Al ser consultados, los propios niños explicaron que su madre se había ausentado del hogar.

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Posteriormente, los policías acompañaron a los menores hasta su vivienda, donde descubrieron que la puerta permanecía abierta. Dentro del domicilio, encontraron a otros cuatro niños de entre 11 meses y 11 años, dormidos y en condiciones no adecuadas de cuidado, sin la presencia de ningún familiar.

Muestra la intervención de agentes de policía en una vivienda por el caso de menores abandonados. Se observan áreas internas de la casa, incluyendo una lavandería y una habitación con objetos infantiles. Agentes de policía uniformados se encuentran en el lugar. Se registra el arribo posterior de los padres - crédito @SeguridadBOG/X

La intervención se completó con el retiro de todos los menores por parte del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Los niños, con edades comprendidas entre los 11 meses y los 11 años, fueron trasladados a un Centro Especializado Revivir, para garantizar el restablecimiento de sus derechos.

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Según informó la Policía, los progenitores de los menores llegaron a la vivienda durante el operativo, presuntamente en estado de embriaguez. Por este motivo, las autoridades determinaron que no podían ser responsables del bienestar de sus hijos en ese momento.

El caso de abandono infantil en Usme generó un nuevo llamado de la Policía Nacional a padres y cuidadores: la institución reiteró la importancia de no dejar solos a los niños y de asegurar su supervisión por parte de adultos responsables. Además, recordó que ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores, la comunidad puede comunicarse de forma inmediata a las líneas 123 o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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La acción policial inició cuando uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales realizaban patrullajes en el barrio Antonio José Sucre alrededor de las 2:00 a. m. - crédito Mebog

Autoridades rescataron a varios menores en estado de abandono en Caldas

El rescate de varios menores en La Dorada, Caldas, expuso un caso de abandono que conmocionó tanto a la comunidad como a las autoridades. Entre los niños hallados, uno de ellos, de apenas cuatro años, se encontraba atado con una soga al marco de una puerta, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de protección.

El procedimiento se desarrolló luego de que agentes de la Policía realizaran labores de patrullaje rutinario y detectaran a un niño en condiciones que sugerían maltrato.

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El coronel Álex Durán Santos, comandante del departamento de Policía de Caldas, detalló: “Nuestros uniformados, en sus labores rutinarias de patrullaje, evidenciaron a un niño de tan solo cuatro años de edad que se encontraba atado de una mano con una soga al marco de una puerta en aparentes condiciones de maltrato”.

Rescatan a menores en estado de abandono en Caldas - crédito Policía Nacional

La intervención no se limitó a este caso puntual. Varios niños y niñas, de entre cuatro meses y cinco años, fueron hallados en un entorno de abandono, presentando desnutrición, lesiones en la piel y pediculosis.

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El cuidado recaía en algunos allegados, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas urgentes. Según el comandante policial: “Estos menores de edad estaban al cuidado de un familiar, mientras que la madre del niño se encontraba privada de la libertad en un centro carcelario. Gracias a la estrategia E país y a la coordinación con el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, los menores de edad fueron puestos bajo protección del Icbf, que iniciará el proceso de restablecimiento de sus derechos”.

Los menores rescatados quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que será el encargado de garantizar su bienestar y avanzar en el restablecimiento de sus derechos. El caso puso en evidencia la vulnerabilidad de estos niños, sometidos a condiciones que pueden dejar marcas profundas en su desarrollo emocional.

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