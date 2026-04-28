Colombia

Un millonario indio quiere llevarse 80 hipopótamos de Colombia y frenar su sacrificio: en qué consiste la propuesta

La medida se implementa después de que el Gobierno autorizara la eutanasia de parte de la población con el objetivo de frenar su crecimiento, que, según estimaciones oficiales, podría alcanzar los 1.000 animales en 2035

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Anant Ambani, en vestimenta tradicional, con las manos juntas, en una selva verde. Billetes de rupias indias caen; un hipopótamo emerge de un río a su espalda.
Los hipopótamos que viven en Colombia descienden de cuatro ejemplares traídos en la década de 1980 y hoy suman cerca de 200 en libertad- crédito REUTERS/Francis Mascarenhas/VisualesIA

Un empresario de la India planteó al Gobierno colombiano una alternativa frente a la decisión de sacrificar parte de los hipopótamos que viven en el país. La propuesta consiste en trasladar 80 de estos animales a un centro de conservación ubicado en el estado de Gujarat, en el oeste del territorio indio.

La iniciativa fue presentada por Anant Ambani, integrante de una familia con alto poder económico en Asia y directivo de un grupo empresarial. En un comunicado difundido recientemente, explicó su posición frente a la situación de estos animales en Colombia.

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“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, señaló.

El plan contempla llevar a los ejemplares al centro de rescate de fauna llamado Vantara, que ya alberga animales como elefantes, primates y grandes felinos. Según lo indicado, este lugar cuenta con instalaciones para recibir especies que han sido rescatadas o trasladadas desde otros países.

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El empresario de la India propuso trasladar 80 hipopótamos a un centro de conservación en Gujarat como alternativa al sacrificio- crédito REUTERS/Hemanshi Kamani
El empresario de la India propuso trasladar 80 hipopótamos a un centro de conservación en Gujarat como alternativa al sacrificio- crédito REUTERS/Hemanshi Kamani

El problema de los hipopótamos en Colombia no es reciente. En la actualidad, se calcula que hay cerca de 200 animales viviendo en libertad, principalmente en zonas cercanas al río Magdalena. Su presencia se originó en la década de 1980, cuando cuatro ejemplares fueron traídos al país por el narcotraficante Pablo Escobar. Con el paso de los años, la población aumentó sin control.

A mediados de abril, el Ministerio de Ambiente anunció que se aplicará la eutanasia a 80 hipopótamos. Esta decisión busca reducir el ritmo de crecimiento de la especie. De acuerdo con estimaciones de la misma entidad, si no se toman medidas, la cantidad de estos animales podría alcanzar los mil para el año 2035.

El Gobierno ha explicado que evaluó varias opciones antes de tomar esta determinación. Entre ellas se analizaron la reubicación de los animales y la esterilización. Sin embargo, se concluyó que estas alternativas presentan dificultades prácticas. Algunas implican altos costos y operaciones complejas, mientras que otras no han logrado resultados suficientes para frenar la reproducción.

- crédito Instituto Humboldt
El Gobierno colombiano autorizó la eutanasia de 80 hipopótamos para frenar su crecimiento, que podría llegar a mil animales en 2035.- crédito Instituto Humboldt

Según lo informado por la ministra de Ambiente, previamente se intentó encontrar países dispuestos a recibir a los hipopótamos, pero no hubo respuestas positivas. En ese contexto surge la propuesta desde la India, que plantea asumir el traslado de 80 ejemplares.

En el mismo comunicado, Ambani agregó: “La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija”.

El crecimiento de esta población también genera preocupación por sus efectos en el entorno. Un informe del Instituto Humboldt de 2022 advierte que los hipopótamos afectan los ecosistemas acuáticos. Entre los puntos señalados está el impacto sobre especies nativas, como el manatí, que pueden verse perjudicadas por la presencia de estos animales.

Los primeros hipopótamos que llegaron a Colombia los introdujo el narco Pablo Escobar, que los albergó en su famosa hacienda Nápoles - crédito archivo Colprensa
Según un informe del Instituto Humboldt de 2022, estos animales afectan ecosistemas acuáticos y representan un riesgo para comunidades cercanas- crédito archivo Colprensa

Además del efecto ambiental, se ha mencionado el riesgo para las personas que viven en las zonas cercanas. Los hipopótamos son animales territoriales y pueden reaccionar de manera agresiva, lo que representa un peligro para las comunidades ribereñas que comparten espacio con ellos.

La discusión sobre qué hacer con estos animales sigue abierta. Por un lado, está la necesidad de controlar su crecimiento para evitar daños en el ecosistema y reducir riesgos para la población. Por otro, aparecen propuestas que buscan evitar la muerte de los ejemplares mediante su traslado a otros lugares.

Por el momento, no se ha informado si la oferta será aceptada por las autoridades colombianas. Mientras se toma una decisión, la población de hipopótamos continúa creciendo y el tema sigue generando debate en el país.

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