Todavía no queda del todo claro el sentido del proyecto, pero se ha dicho en medios argentinos que se involucrará a la Fuerzas Armadas en la susodicha lucha contra los estupefacientes, lo cual sería grave, pues no solo desnaturalizaría su misión específica, sino que la expondría a que también sean corrompidas. Por su parte, la candidata a ocupar la cartera de interior en el nuevo gobierno mexicano ha deslizado la posibilidad de liberar las drogas, lo cual sería altamente beneficioso para Occidente antes que la guerra de marras termine con la sociedad libre y constituiría un digno ejemplo a seguir, a pesar de otras de las políticas negativas anunciadas por el próximo mandatario recién electo. Ex presidentes que han padecido sobradas experiencias durante sus mandatos con las drogas proponen la liberación, como son los casos del mexicano Vicente Fox, del colombiano Oscar Gavidia o el brasileño Enrique Cardoso. Es de esperar que, si esto se concretara, no se hiciera como el caso uruguayo con la marihuana, donde el aparato estatal está metido en todo el proceso y más bien se acercara al caso portugués. Incluso para aludir a miembros de la burocracia internacional, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, se ha pronunciado categóricamente a favor de liberar todas las drogas en una carta abierta, ya en 1998, junto con otras quinientas personalidades entre las que se encontraba el ex secretario de Estado del gobierno estadounidense, George Shultz.