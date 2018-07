En primer lugar, Helsinki ha dejado un saldo amargo en los círculos relevantes de Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa, Trump se rehusó a reconocer la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, reiterando en cambio la necesidad de estudiar los emails de Hillary Clinton. No por poco, Trump claramente les faltó el respeto a los servicios de inteligencia de su país. Se trata de un acto sin precedentes por parte de un presidente estadounidense, profese la ideología que fuese. A los efectos prácticos, en esta discusión no interesa tanto si Rusia interfirió (o no) en las elecciones de otros países. Lo que realmente importa es el hecho de que la comunidad de inteligencia así lo cree.