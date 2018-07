Miramos el mundo y vemos dónde se desarrollan las pymes y dónde no, dónde crecen y pasan a ser grandes corporaciones exitosas internacionales y dónde no, dónde se desarrollan y crean nuevos productos y servicios y dónde no, dónde hay crédito hipotecario y dónde no; y veremos que las reglas básicas mencionadas están presentes.